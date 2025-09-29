El nuevo equipamiento deportivo de la piscina de La Alamedilla de Salamanca permitirá celebrar competiciones oficiales

La concejala de Deportes, Almudena Parres (tercera por la derecha), en las piscinas municipales de La Alamedilla. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha instalado nuevo equipamiento deportivo en la recientemente reformada piscina municipal de La Alamedilla que permitirá acoger la celebración de competiciones deportivas oficiales.

Así lo ha destacado la concejala de Deportes, Almudena Parres, acompañada por la presidenta del Club Acuático Salamanca, María Cerón, durante una visita a las instalaciones.

La actuación ha supuesto una inversión municipal de 52.005,08 euros y contempla la colocación de material técnico de última generación, según establece la Normativa Técnica de Instalaciones Deportivas (NIDE) del Consejo Superior de Deportes y las normas europeas en materia de suministros deportivos para piscinas.

En concreto, se han incorporado ocho podios de salida de 400 milímetros de altura, con numeración reglamentaria en los cuatro lados, que están fijados sobre dos plataformas elevadas de 17 milímetros, con material totalmente antideslizante y de una resistencia probada tanto mecánica como a los agentes químicos del agua de la piscina.

A este equipamiento se suma un nuevo juego de banderines de salidas nulas de natación y un juego de banderines para virajes de espalda, que cubren de forma efectiva las calles del vaso, además de un reloj cronómetro colocado sobre la pared en fibra de vidrio.

Parres ha explicado durante su visita a las piscinas que el Consistorio salmantino trabaja con la Federación de Natación de Castilla y León "para que la piscina se convierta en sede de competiciones regionales con vistas a la próxima temporada en 2026".

El Ayuntamiento de Salamanca ha recordado en un comunicado recogido por Europa Press que ha llevado a cabo una reforma integral de las instalaciones de La Alamedilla, que han incluido la renovación del envolvente, la estructura y los vasos; medidas de eficiencia energética con la instalación de paneles fotovoltaicos, así como la redistribución de los espacios interiores con los que se ha mejorado su funcionalidad, utilidad y accesibilidad; ha dotado con recorridos y vestuarios accesibles e instalado un ascensor accesible; y se ha habilitado una sala de entrenamiento en seco a petición de los clubes de natación.