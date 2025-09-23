El nuevo gimnasio de Transpinedo (Valladolid) contribuirá a fomentar habitos de vida saludable y dinamizar vida social

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gimnasio de Transpinedo, realizado íntegramente con fondos del Plan V de la Diputación de Valladolid, permitirá "mejorar la oferta deportiva", dotar a los usuarios de un espacio "moderno y funcional que contribuye a fomentar hábitos de vida saludable y a dinamizar la vida social y comunitaria del municipio.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, junto al alcalde de la localidad, Javier Fernández, han visitado esta tarde la instalación, una infraestructura "muy demandada por los vecinos".

"El incremento de los participantes y la variedad de las actividades deportivas ofrecidas, ha generado la necesidad de crear un espacio para practicar deporte y hacer ejercicio físico con equipamiento apropiado, para que los usuarios realicen ejercicio de la manera más cómoda y eficiente posible" ha reconocido en declaraciones recogidas en un comunicado.

A través de este plan, la Diputación financia el "cien por cien" de la maquinaria y adecuación de las instalaciones, que han supuesto un total de 38.150,92 euros, lo que ha permitido al Ayuntamiento llevar a cabo el proyecto sin tener que asumir carga económica, "reforzando así la cooperación entre administraciones y garantizando inversiones directas en los pueblos de la provincia".

El Pleno de la Diputación aprobó el pasado mes de marzo la convocatoria y las Bases del Plan V 2025, dotado con un importe total de ocho millones de euros. Todas las actuaciones incluidas se financian al cien por cien por parte de la institución provincial.

La asignación económica a cada municipio se calcula combinando una cantidad fija para todos, junto con otra variable en función de su número de habitantes, garantizando así una distribución equitativa entre los distintos territorios.

De este modo, el Plan considera los siguientes módulos indicativos: todos los municipios recibirán 11.000 euros fijos más 33,25 euros por habitante; las Entidades Locales Menores obtendrán 9.000 euros fijos más 33,25 euros por habitante; y, los Núcleos separados lograrán 7.000 euros fijos más 33,25 euros por habitante, detalla el comunicado.