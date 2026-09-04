Nuevo horario para las proyecciones sobre la Catedral de León y San Isidoro desde mañana

Archivo - Imagen de las proyecciones nocturnas de luz y sonido en la Real Colegiata de San Isidoro, en León capital. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las proyecciones sobre las fachadas de la Catedral de León y la Real Colegiata de San Isidoro, que congregan cada fin de semana a centenares de personas, tendrán un nuevo horario a partir de mañana.

En el caso del espectáculo 'Una historia narrada en piedra', que se puede contemplar en el pórtico occidental de la Pulchra Leonina, será a las 22.15 horas, horario que se mantendrá durante los días 5, 12, 19 y 26 de septiembre, así como el 3, 4, 10 y 11 de octubre. En cuanto a las proyecciones de San Isidoro, están previstas para las 22.45 horas los días 5, 12 y 19 de septiembre y los días 3, 10, 17 y 24 de octubre.

Las proyecciones sobre el pórtico de la fachada occidental de la Catedral de León son un espectáculo de luz y sonido llevado a cabo a través de la técnica del video mapping. El pórtico cobra vida y sobre él se proyecta la historia de la propia Catedral de León desde que albergó unas termas hasta el templo gótico que se conoce en la actualidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos. Entre otros atractivos, la proyección devuelve a la fachada occidental la policromía gótica original que el tiempo borró y toma como referencia directa los pigmentos conservados en la emblemática portada de la Virgen del Dado.

Las proyecciones de San Isidoro son un espectáculo de luz y sonido obra del francés Xavier de Richemont que narra algunos de los episodios más destacados de la historia del Reino de León, desde la llegada de los romanos hasta la larga lista de reyes de León, pasando por la construcción por parte de los visigodos de los primeros templos cristianos de la ciudad.