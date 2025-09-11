El nuevo instituto de Guijuelo (Salamanca) abre sus puertas con más de 400 alumnos y una inversión de 16,4 millones

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, durante su visita al IES Vía de la Plata. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IES Vía de la Plata de Guijuelo (Salamanca) abrirá sus puertas el lunes día 15 de septiembre, momento en el que dará la bienvenida a más de 400 alumnos y 80 profesionales de la educación, lejos aún de su capacidad, que puede alcanzar los 680 alumnos, tras una inversión de 16,4 millones.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha visitado este jueves este nuevo instituto, del que ha indicado que es "espectacular, luminoso, amplio y confortable". "La Junta ha puesto en valor toda la apuesta por las infraestructuras educativas que hacemos en el mundo rural, tanto en las capitales como en las provincias", ha señalado.

Precisamente, ha explicado que este nuevo centro sustituye al anterior, que estaba separado entre dos edificios, con lo cual producía mayores inseguridades a los alumnos y no permitía aprovechar las instalaciones que había, ya que los alumnos tenían que transitar por una vía que generaba inseguridades.

El nuevo IES Ruta de la Plata permite tener todas las instalaciones, ya sea de biblioteca, de aulas de informática, de música, de parking y todas las "modernidades que exige un sistema educativo de calidad como es el de Castilla y León", ha sostenido la titular de Educación.

La construcción de este nuevo edificio, ha incidido, "pone en valor la apuesta que hace la Administración autonómica por la educación". "Nos preocupamos por mejorar y acondicionar las infraestructuras para dar esa comodidad, para dar ese equilibrio y para dar también esa motivación que queremos ofrecer a los alumnos y a los profesores", ha apostillado.

MÁS INFRAESTRUCTURAS

Durante su intervención, Rocío Lucas también ha recordado que en la provincia de Salamanca hay otros proyectos de ampliaciones y mejoras como la de conseguir que en el colegio de Carbajosa de la Sagrada se ofrezca primero de la ESO.

"Ya se están valorando las licitaciones que se han presentado. Es una inversión de 43 millones de euros, también muy importante y es una apuesta de la Junta por mantener esas etapas tempranas de primero y segundo de la ESO cerca de donde se reside", ha añadido Lucas.

"Otra obra importante que tenemos en la provincia es el CRIE de Ciudad Rodrigo. Es una instalación con la que queremos potenciar el intercambio de los alumnos en el medio rural", ha recordado.

De momento, la consejera ha apuntado que en este Centro Rural de Innovación Educativa se está "valorando y redactando el proyecto. O sea, estamos en fase de redacción del proyecto. Ahí también la inversión es muy importante de 3,5 millones".