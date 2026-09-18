El nuevo jefe de la Guardia Civil de Valladolid asume con orgullo su responsabilidad y pone el foco en ciberdelincuencia

El nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Gustavo Dorda Medina (centro), junto al subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales (der), en declaraciones a los medios antes de la toma de posesión celebrad este viernes - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, el coronel Gustavo Dorda Medina, afronta con "orgullo" su nueva responsabilidad en la provincia vallisoletana, donde ha situado la lucha contra la ciberdelincuencia, especialmente entre las personas mayores de las zonas rurales, como una de sus principales preocupaciones al frente del Instituto Armado, ya que "más de uno de cada cuatro delitos son ciberdelincuencia".

Dorda Medina, que llega a Valladolid tras haber estado cinco años al frente de la Comandancia de Ávila y con 30 años de servicio en la Benemérita, ha explicado que llega a Valladolid con "orgullo" por poder prestar servicio a los ciudadanos de la provincia y ha destacado que, entre los destinos que podían haberle correspondido, Valladolid le parece "el mejor de todos".

En declaraciones a los medios antes del acto de toma de posesión que se ha celebrado este viernes, ha destacado el trabajo realizado por su antecesor, el coronel Andrés Manuel Velarde Tazón, que ha dejado la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid tras ascender a general de brigada en febrero, con el objetivo de mantener el nivel de eficiencia alcanzado durante su etapa al frente de la Comandancia.

El coronel ha incidido en que la Guardia Civil desempeña en Castilla y León una labor que, especialmente en las zonas rurales, "es mucho más que un cuerpo de policía", ya que atiende a ciudadanos en cuestiones que van más allá de lo estrictamente policial.

Su intención, ha señalado, es reforzar ese servicio cercano y formar parte del territorio como "un actor más allá de policial", todo ello a través del trabajo junto a los principales representantes de los municipios, entre ellos los alcaldes.

En relación con la ciberdelincuencia, ha advertido de que las personas mayores de los pueblos constituyen un colectivo especialmente expuesto a este tipo de delitos y ha apuntado que su prevención requiere actuaciones diferentes a las patrullas policiales.

Por ello, ha defendido implicar a asociaciones y ayuntamientos para trasladar consejos a la población, como desconfiar de llamadas inesperadas en las que se soliciten datos o dinero y recurrir al cuartel para recibir asesoramiento ante situaciones que puedan resultar sospechosas.

El nuevo responsable de la Comandancia también ha señalado como particularidad de Valladolid la existencia de un "alfoz" con una población importante en la demarcación de la Guardia Civil, lo que supone un reto al combinar características urbanas con una zona de actuación tradicionalmente más rural.

Respecto a la demanda de algunos ayuntamientos de una mayor presencia de agentes, ha considerado "humana y respetable" esta preocupación y ha asegurado que trasladará a su cadena de mando las necesidades de cobertura de compañías y puestos de la provincia, como ya hizo durante sus cinco años de destino en Ávila.

"Mis pueblos son mis pueblos, los de la Guardia Civil. Cualquier gestor público lo que quiere es más gente para dar un mejor servicio", ha subrayado, un punto en el que ha asegurado que el Instituto Armado ofrece un servicio "adecuado" a la población.

"SÓLIDA FORMACIÓN"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha puesto en valor los 30 años de servicio en la Guardia Civil de Dorda Medina, un profesional que cuenta con una "sólida formación" en lo militar y en lo académico.

Precisamente, ha detallado que estuvo en la Academia Militar del Ejército y con posterioridad ha estado destinado durante 30 años en diversos destinos de "muy distintas" clases.

También ha destacado su experiencia profesional al ser doctor en Derecho, lo que implica que "tiene grados en la disciplina y también máster". "Es un motivo de orgullo para todos nosotros que haya profesionales tan bien formados en la Guardia Civil", ha expresado.