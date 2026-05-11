El nuevo Plan de Ordenación Urbana de Palencia prevé desarrollar 8.500 viviendas y crear más zonas verdes

Miriam Andrés y Álvaro Bilbao durante la presentación del nuevo Plan de Ordenación Urbana de Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha presentado el documento de avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proyecto que gira en torno a la vivienda, ya que contempla desarrollar 8.500, y creará más zonas verdes.

Durante su presentación, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ha estado acompaña del concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha definido este documento como el instrumento urbanístico más importante de la ciudad.

En este sentido, ha señalado que supondrá una "actualización profunda del modelo de ciudad" y que marcará su diseño, crecimiento y organización durante los próximos 20 o 30 años, ya que, como ha recordado, el actual plan data del 2008.

Tras este primer paso, el procedimiento administrativo seguirá adelante y se presentará en el próximo pleno municipal. El PGU deberá someterse a información pública antes de continuar con la aprobación inicial, la provisional y la definitiva que concede la Junta de Castilla y León.

El Plan está estructurado en tres principios rectores que son vivienda, zonas verdes y salud y desde el equipo de gobierno han subrayado que es el producto de ocho meses de trabajo conjunto entre el equipo redactor, los grupos políticos municipales y la Comisión de Participación Ciudadana o Consejo Consultivo.

En total, se han celebrado seis reuniones técnicas para explicar los estudios realizados y recoger sugerencias. Además, más de 30 de la capital han participado en sesiones mensuales en las que se han aportado propuestas y valorado los avances del proyecto y del modelo de ciudad que plantea.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado la transparencia y la participación ciudadana de un proceso "ejemplar" que continúa con este proyecto, cuyo primero de los tres ejes es la vivienda.

En esta parte, se contempla la posibilidad de desarrollar hasta 8.500 viviendas, una cifra superior a las necesidades actuales para garantizar un crecimiento real y sostenible, tal y como han explicado.

Asimismo, entre las principales actuaciones destacan dos grandes Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), el primero sería el de la Fábrica de Armas, donde se prevé mantener el uso industrial de las parcelas y permitir su futura ampliación, y plantea reservar los terrenos actuales para un desarrollo residencial de unas 1.600 viviendas, mientras el segundo giraría en torno a la integración del ferrocarril, tal y como se proyectó en los estudios informativos aprobados, con un gran corredor verde de 2,7 kilómetros ya construcción de alrededor de 900 viviendas.

A todo ello, se sumarían cuatro nuevos sectores urbanísticos, solares ya existentes y futuras unidades de actuación donde se levantarían el resto de viviendas.

El segundo y tercer eje del plan se centran en las zonas verdes y la salud, con el objetivo de dar prioridad al medio ambiente en Palencia. En este sentido, el documento propone la creación de un gran anillo verde de unos 16 kilómetros, conectando acequias, riberas del río y parques lineales.

Asimismo, se plantea la recuperación de las riberas del río Carrión que aún no están integradas en la ciudad, especialmente los tramos del Segundo Sotillo al Puente Mayor y del Puente Mayor a la avenida Ponce de León.

Además, el avance del PGOU introduce dos medidas de obligado cumplimiento. En primer lugar, será obligatorio construir terrazas abiertas en todas las nuevas viviendas, con una superficie mínima por hogar que no computará como edificabilidad, así como se creará un Indicador Verde (IDEU), que exigirá que cualquier actuación urbanística aporte una cantidad mínima de espacio verde, para cumplir los estándares ambientales.

El documento también refleja nuevas infraestructuras, como la ampliación del aparcamiento del Hospital Río Carrión, la ampliación del parking de Isla Dos Aguas, el desdoblamiento de la carretera vieja de Villamuriel a la altura del hospital, un nuevo acceso al Monte el Viejo desde la rotonda del Puente Nicolás Castellanos y la construcción de un puente peatonal hacia el Segundo Sotillo.

El calendario administrativo prevé que la Comisión de Urbanismo dictamine el documento esta semana y que el Pleno municipal se pronuncie el 21 de mayo. Si se aprueba, se abrirá un periodo de información pública de dos meses, en junio y julio.

Para fomentar la participación, el Ayuntamiento organizará una exposición en LECRÁC con un plano de gran formato, paneles informativos y un buzoneo de dípticos con las líneas principales del plan, además de una encuesta ciudadana accesible mediante código QR.