El nuevo programa 'Burgos a Escena' ofrecerá 38 actuaciones en seis escenarios del centro histórico

BURGOS, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Burgos a Escena', la nueva iniciativa del Ayuntamiento nacida para colmar el espacio dedicado a las artes escénicas de calle y que se ha conformado con los siguientes objetivos y ofrecerá 38 actuaciones de 14 compañías, tanto nacionales como extranjeras, en seis escenarios del centro histórico los días 9 y 10 de septiembre.

Según ha informado el Consistorio burgalés a través del comunicado remitido a Europa Press, entre sus objetivos se encuentra el dinamizar el centro histórico como lugar de encuentro y ofrecer una cita cultural y festiva que combinará el arte, la cultura y la distracción.

Asimismo, pretende mostrar una lectura actual del panorama de las artes escénicas en calle, con especial interés sobre las propuestas de las compañías burgalesas y la colaboración con la Universidad de Burgos.

Dada la diversidad del programa, queda garantizada la plena participación de todos los sectores de población. Con actividades intergeneracionales que congregan a niños y a mayores, ya que la mayor parte de los espectáculos son familiares.

Finalmente, todas las entradas serán gratuitas, aunque el programa indica en qué espectáculos serán precisas las entradas, que en su caso se retirarán media hora antes del espectáculo en la propia instalación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación artística de los diferentes espectáculos atiende a los objetivos de "calidad y participación". Por su parte, el diseño se realiza en función de las características de los espacios, la "diversidad, calidad y diferente concepción de los espectáculos" y la realidad de la producción escénica, así como del presupuesto aprobado para esta programación.

Las actuaciones seleccionadas para formar parte de 'Burgos a Escena' giran alrededor del teatro de los sentidos, teatro de objetos, circo, clown, títeres, instalaciones y espectáculos musicales teatralizados, entre otros.

Los asistentes podrán disfrutar de espectáculos llegados de distintos rincones de la geografía española, pero sin duda una de las señas de identidad que define esta programación es la "inequívoca apuesta" por la presencia de proyectos locales que llenarán las calles.

La programación, marcada por un presupuesto muy reducido, puede presumir de ofrecer un abanico amplio y de enorme calidad de espectáculos que reunirán en septiembre, en torno a las calles y plazas, a los burgaleses.

Otra seña de identidad de 'Burgos a Escena' será la participación de agrupaciones teatrales universitarias, que permitirá "apreciar la labor escénica" de los estudiantes burgaleses.

ESCENARIOS SELECCIONADOS

Entre los distintos escenarios del Burgos a Escena, el Ayuntamiento burgalés resalta distintas ubicaciones, entre ellas el Paseo del Espolón, que será testigo del espectáculo itinerante de 'La Carbonería de la Lola', 'Toma té tu tiempo', una propuesta intimista y basada en el teatro de los sentidos.

Igualmente, en el Paseo Marceliano Santamaría se instalan dos compañías de carácter diferente que llenarán de color y música el espacio. La propuesta de la compañía burgalesa Cal y Canto con su espectáculo Lost Dog contará la historia y aventuras de un perro muy especial.

Por otro lado, la pequeña instalación de SImoneta+AJO nos sumergirá en un restaurante peculiar donde las canciones a la carta, interpretadas para solo dos personas, convertirán esta experiencia en algo inolvidable.

En la zona de los Cuatro Reyes tendrán lugar los espectáculos familiares de circo, clown y música de la mano de compañías como 'The Shester's', Teatro la Mueca o 'Jazzson's Five', así como la propuesta de monólogos que presenta 'Mujeres con narices', con el espectáculo 'Me parto el Pepe', el domingo por la tarde.

Además, la Plaza de la Libertad ofrecerá propuestas continuas durante todo el programa con carruseles, intervenciones teatrales, juegos y una pequeña caravana de cine.

Por su parte, la Plaza de San Juan albergará por las tardes espectáculos de circo de "gran calidad y enorme dinamismo" con las compañías 'COL LECTIU FRENETIC' y 'CIRCO CHOSCO'.

Finalmente, el Monasterio de San Juan acogerá durante las mañanas el estreno absoluto del espectáculo 'Zumbados', de Teatro Atópico, y por las tardes el montaje de la compañía universitaria 'Lúperna Teatro', con la obra recuperada de Agustín Morato 'Entre meses anda el juego'.