Los nuevos parques de bomberos de León "empiezan a ver la luz" y se adjudica la redacción del proyecto del de Bembibre

El Sepeis de la Diputación de León recibe el camión autobomba rural ligera para el Parque de Bembibre.

BEMBIBRE (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha anunciado este martes que se ha adjudicado la redacción del proyecto del Parque de Bomberos de Bembibre, con un coste de 52.030 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y ha mostrado su "satisfacción" porque los cinco nuevos parques proyectados en la provincia "empiezan a ver la luz".

La nueva instalación estará ubicada en el Parque Industrial Bierzo Alto, en las parcelas IM.4.10 y IM-4.11, que suman más de 3.300 metros cuadrados. "Teníamos ese compromiso del presidente de la Diputación, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y este es el primer paso", ha explicado la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, quien ha apuntado que pronto se verá el movimiento de tierras en la parcela cedida por el Ayuntamiento para la construcción del Parque.

En este sentido, ha destacado que dicha infraestructura era una necesidad que pronto será una realidad y estará en funcionamiento gracias al compromiso de la Diputación de León.

Álvarez Courel ha señalado que la Diputación Provincial ya está adquiriendo material para que en el momento en el que esté construido el nuevo Parque de Bomberos se incorporen todos los medios tanto humanos como técnicos necesarios y se pueda actuar ante todas las incidencias que se produzcan en el Bierzo Alto.

La pasada semana el presidente de la Diputación explicaba que la Institución provincial trabaja en elevar de categoría los cinco nuevos parques de bomberos que se encuentran en tramitación para su instalación en Villafranca del Bierzo, Bembibre, Sahagún, La Bañeza y La Pola de Gordón y cuyas obras prevén iniciarse antes de que concluya el actual mandato.

ELEVAR LA CATEGORÍA

En concreto, se plantea que los nuevos parques de bomberos sean de tipo 2, al igual que los de Valencia de Don Juan, Celada, Villablino y Cistierna, mientras que los de León capital y Ponferrada son de tipo 1. En un primer momento estas infraestructuras se proyectaron con inferior categoría y la propuesta responde a la intención de ofrecer la misma calidad en el servicio que los parques que actualmente están en funcionamiento.

En cuanto a los trámites de dichas infraestructuras, Courel detallaba que los proyectos tendrán que ser recepcionados y aprobados por parte de la Diputación para pasar automáticamente después al proceso de licitación para que sea "lo más rápido posible" y puedan ser puestos en funcionamiento con el fin de que el servicio pueda cubrir una mayor parte de territorio en la provincia. "Es una garantía que el servicio pueda acceder con mayor prontitud, con mayor rapidez", apuntaba.

El anuncio de la adjudicación de la redacción del proyecto del Parque de Bomberos de Bembibre se ha realizado en dicho municipio, donde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León ha recibido el camión autobomba rural ligera para dicho Parque.

437.233 EUROS PARA EL NUEVO VEHÍCULO

El presidente de la Diputación y la alcaldesa de Bembibre han estado acompañados por el vicepresidente de la Institución provincial y responsable del área, Luis Alberto Arias y el concejal Sigifredo Benavides. Este nuevo camión, que ha supuesto una inversión de 437.233 euros por parte de la Diputación, ya está en las instalaciones del Sepeis para que pueda ser utilizado en caso de necesidad hasta que entre en funcionamiento el Parque de Bembibre.

Se trata de un camión Bomba Rural Ligera (BRL) con capacidad para 2.000 litros de agua; bomba de agua con salidas de alta y baja presión; herramientas para excarcelación de alta calidad; equipos de respiración autónoma; mangueraje y útiles para extinción de incendios.

85 EFECTIVOS EN LA PROVINCIA

El Sepeis recientemente ha incorporado a 25 nuevos bomberos profesionales y funcionarios, por lo que la Diputación cuenta ya con 85 efectivos integrados en una estructura que además suma jefatura, suboficial y personal administrativo, todos ellos con formación específica y plenas garantías laborales.

Los nuevos bomberos, una vez finalizado su periodo formativo, van a ser destinados a los parques actualmente en funcionamiento en Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villablino.

14 MILLONES DE EUROS

La Diputación de León ha realizado una importante inversión para el despliegue del Sepeis, con más de 14 millones de euros destinados hasta la fecha a la construcción y equipamiento de los parques de bomberos, a lo que se añaden más de seis millones de euros en vehículos y material especializado. En el próximo ejercicio el presupuesto del servicio superará los 10 millones de euros.

Durante 2025 el Sepeis ha superado las 700 actuaciones realizadas desde los cuatro parques activos en la actualidad, entre las que destacan los incendios en el medio rural, los del núcleo urbano y las asistencias técnicas como aperturas de puertas, caídas de objetos o rescates de animales. También se ha intervenido en salvamentos y rescates, peligros diversos y apoyos sanitarios.