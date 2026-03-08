Núñez Feijóo mantiene un encuentro con afiliados y simpatizantes en El Espinar (Segovia)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a El Espinar (Segovia). - PP

EL ESPINAR (SEGOVIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP en la localidad segoviana de El Espinar, acompañado además por la candidatura del PP a las Cortes de Castilla y León que encabeza Francisco Vázquez y el alcalde del municipio, Javier Figueredo.

Durante el encuentro, Francisco Vázquez, ha subrayado que tras la victoria del Partido Popular el próximo 15 de marzo el Gobierno autonómico pondrá en marcha un nuevo servicio de apoyo a los mayores de 65 años para ayudarles en cuestiones legales.

Se trata de un servicio de asesoramiento jurídico gratuito que se prestará tanto de forma presencial como por internet para facilitar el acceso desde cualquier punto del territorio.

"Estamos comprometidos con la solidaridad intergeneracional, con la cohesión social y con la protección de aquellos a quienes debemos todo lo que somos". ha asegurado Vázquez, quien ha añadido que siempre defenderán "la dignidad y el protagonismo" de los mayores porque son "una referencia moral y cultural para la sociedad".

"Por ello queremos que sigan creciendo de una forma más activa y tenemos que dar respuesta a una realidad cada vez más presente y compleja, que es la de atender la soledad no deseada y el aislamiento social", ha concluido Vázquez.

