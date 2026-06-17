Nuria Rubio reitera su "firme" confianza en la inocencia de Zapatero y dice que su situación es "muy dura" para el PSOE

Archivo - Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León. - PSOE LEÓN - Archivo

LEÓN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, ha reiterado este miércoles su confianza "firme" en la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha reconocido que la situación que vive el representante socialista es "muy dura" para el PSOE, en una jornada en la que declara en la Audiencia Nacional como investigado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas tasadas en 1,3 millones que la Policía le incautó.

Rodríguez Zapatero ha negado esta mañana ante el juez José Luis Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. En este contexto, Nuria Rubio ha abogado por respetar la presunción de inocencia y las decisiones judiciales. "Creo firmemente en la inocencia del presidente Zapatero (...) Creo que hay que respetar la presunción de inocencia, que él se tiene que defender y respetaremos las decisiones judiciales, por supuesto, como no puede ser de otra manera", ha recalcado.

Respecto al daño que puede ocasionar al Partido Socialista este caso, no ha considerado que la formación política se encuentre en su "peor momento", aunque sí ha reconocido que afecta a la formación política. "Para nosotros es muy duro lo que está viviendo el presidente Zapatero", ha apostillado.

En este contexto, ha señalado que hay "muchos agentes externos" que intenta hacer "mucho daño" al PSOE, tanto en el contexto de los procesos judiciales como mediante "ataques personales" que viven algunos de sus representantes, como las "injurias y calumnias" sufridas por el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, cuando "intentaron meterle en una trama" para "dañar su imagen y su prestigio" y después las propias personas que le acusaron dijeron "que se lo habían inventado".

Finalmente, ha reiterado su posición de respeto hacia la justicia y a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno. "Que la justicia siga su trámite (...) Yo, personalmente, creo en su inocencia", ha concluido.