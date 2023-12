El OBA publica nuevas imágenes de la 'granja del terror' en Quintanilla con un cerdo devorado por una manada de buitres.

BURGOS, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA) ha publicado este miércoles nuevas imágenes de la granja del terror de Quintanilla del Coco (Burgos), perteneciente al alcalde del municipio, Domingo del Pozo Martínez, en las que se observa un cerdo "dejado a la intemperie, que muere de inanición y es devorado por una manada de buitres".

El propietario y alcalde del municipio, tal y como sostiene el OBA a través de un comunicado recogido por Europa Press, habría estado creando presuntamente un vertedero irregular, acumulando centenares de cadáveres en el monte aledaño a la explotación porcina, hechos que han sido puestos en conocimiento de la Justicia por un presunto delito de maltrato animal y delitos contra el medioambiente.

Las nuevas imágenes publicadas hoy por el Observatorio de Bienestar Animal corresponden a una investigación que tuvo lugar entre junio y septiembre del presente año en la llamada 'granja del terror', explotación porcina ubicada en el municipio burgalés de Quintanilla del Coco.

El reportaje muestra cómo un operario lanza varios lechones al suelo. Otro trabajador bebe cerveza y luego vierte parte del botellín encima de los lechones. Un cerdo vivo se encuentra completamente ensangrentado y es mordido por otros cerdos más grandes del mismo corral.

Un cerdo se encuentra a la intemperie fuera de la explotación y se le deja morir de inanición. Las imágenes captan cómo el animal agoniza durante al menos 36 horas, incapaz de levantarse y sin acceso a atención veterinaria, comida o agua, "y el alcalde de Quintanilla del Coco pasa alrededor del animal varias veces sin inmutarse".

Tras morir, el cadáver del cerdo fue devorado por una bandada de buitres, hecho que desde la ONG entienden que podría ser constitutivo de un presunto delito de maltrato animal, con agravante de acción por omisión.

De acuerdo con la normativa vigente, el OBA recuerda que un animal gravemente enfermo ha de ser sacrificado en la explotación para evitar un sufrimiento innecesario.

VERTEDERO ILEGAL DE HUESOS

Si bien, continúa el OBA, las irregularidades encontradas no se limitan a los sucesos dentro de la explotación. Fuera de ella, pegada a la misma verja, y a lo largo de un perímetro de monte de 2.000 metros cuadrados, "se abrió paso un vertedero ilegal de huesos, cráneos, columnas vertebrales y cadáveres en descomposición".

En declaraciones del propio informante: "el monte colindante a la granja desprendía un fuerte olor de manera que acudimos a ver qué estaba ocurriendo. La imagen fue escalofriante: huesos, cráneos, columnas vertebrales y animales en descomposición se amontonaban desde la verja de la misma granja montaña hacia arriba. Pusimos cámaras en los árboles y desvelamos qué el alcalde era quien estaba deshaciéndose de los cadáveres ilegalmente, llevando con su tractor los animales muertos al monte, cuando no le veía nadie".

Para el OBA, tales hechos podrían suponer una infracción de lo establecido en el Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano y en el Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por el que se desarrolla en Castilla y León el uso de determinados subproductos animales no destinados al consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, medioambientales, penales o de otro orden que pudieran concurrir.

El OBA también recuerda que tras la publicación de las primeras imágenes de la denominada 'granja del terror" de Burgos, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, afirmó que las imágenes son "totalmente falsas" y que "se han sacado de otra granja o de otro sitio".

Sin embargo, Guillermo Moreno, director ejecutivo del OBA, sostiene que las imágenes están verificadas por la ONG y contienen pruebas con GPS y periódico, y los medios de comunicación con los que trabajamos este lanzamiento". Es también en base a dichas pruebas que la querella presentada se admitió a trámite el pasado día 1 de diciembre.

De hecho, en el informe emitido por el Seprona el 30 de noviembre de 2023 por mandato del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Lerma, se reconoce que ""la granja inspeccionada y la que se presenta en el vídeo, aparecido en redes sociales, es la misma, al coincidir en la mayoría de los escenarios".

DESTITUCIÓN Y A LA CÁRCEL

Por ello, la ONG exige la destitución inmediata del alcalde del municipio burgalés y el cierre de la explotación porcina.

"Crear un vertedero ilegal, permitir dejar agonizar a los animales siendo devorados por buitres y desatender miles de animales en la explotación, son razones de sobra para no restar impunito. El alcalde debe ser cesado de inmediato de sus funciones y enviado a prisión", en opinión de Guillermo Moreno.

Según el director de la ONG denunciante, "es muy grave que la granja haya pasado satisfactoriamente la última auditoría de AENOR, con fecha 24 de agosto de 2023. Gran parte de las imágenes publicadas datan después de esta fecha, algunas incluso de tan solo seis días tras esta última inspección. No existía ningún tipo de control de las certificadoras sobre esta granja. No podemos confiar en la certificación Welfair/ Aenor, no es la primera vez que ocurre".

El OBA exige a las entidades AENOR e IRTA un certificado transparente con niveles de bienestar animal, similar al actual código de huevos, para que el consumidor tenga más información a la hora de decidir qué producto consumir.

Sobre la eficacia de las inspecciones de la Junta de Castilla y León y del Seprona, el OBA añade que el alcalde supo del reportaje el lunes 27 de noviembre a las 09:00 horas por las preguntas de los medios de comunicación y que al día siguiente, el martes 28, la auditoría sorpresa de AENOR decidió retirar el sello pero no han compartido los motivos, mientras que el miércoles 29 y jueves 30 se personan los técnicos de la Junta y del Seprona.

En este sentido, el Observatorio denuncia que haber actuado cuando el granjero conocía del lanzamiento hace varios días supone un riesgo para las pruebas de los delitos denunciados que presuntamente hayan podido ser ocultadas y eliminadas.

También refiere la ONG que la televisión pública alemana ARD aseguró haber estado el pasado domingo 26 de noviembre en la explotación, antes de la publicación del reportaje, y en su programa indica que el exterior de la granja se encontraba repleto de huesos y que había una excavadora con cadáveres.