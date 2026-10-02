El obispo de Salamanca nombra a Lino Herrero vicario general de la Diócesis

Lino Herreo, nuevo vicario general de la Diócesis de Salamanca. - OBISPADO DE SALAMANCA

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Salamanca, José Luis Retana, ha nombrado este viernes 2 de octubre, a Lino Herrero Prieto vicario general de la Diócesis de Salamanca.

El prelado ha agradecido al religioso misionero su disponibilidad para asumir esta nueva tarea al servicio de la Iglesia diocesana.

Herrero sucede en el cargo al sacerdote diocesano Tomás Durán Sánchez, cuya renuncia como vicario general y moderador de la Curia fue aceptada por el obispo el pasado 7 de mayo. Su toma de posesión tendrá lugar el próximo miércoles, 7 de octubre, a las 10.00 horas, en la Casa de la Iglesia.

El nuevo vicario general reconoce que el nombramiento le ha llegado de manera inesperada.

"No pocas veces he predicado que Dios tiene todo el derecho a intervenir en la vida personal, pidiendo que saquemos adelante su agenda, aunque ello implique cambiar la nuestra. Ahora, con este nombramiento sobrevenido, me toca aplicar en mi propia vida este principio", ha afirmado el nuevo vicario.

Natural de Villarramiel (Palencia), donde nació el 13 de enero 1959, Lino Herrero pertenece a la Congregación de los Misioneros de Mariannhill (CMM).