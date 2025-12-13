El obispo de Segovia abre la Puerta Santa del año juliar de San Juan de la Cruz

El obispo de Segovia, Jesús Vidal, y el prepósito General del Carmelo Descalzo, Miguel Márquez, presiden la apertura de la Puerta Santa en el Año Jubilar Sanjuanista. Iglesia-Sepulcro de San Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos - DIÓCESIS DE SEGOVIA

SEGOVIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Segovia, Jesús Vidal, ha abierto la Puerta Santa del convento de Carmelitas Descalzos de Segovia, en el año jubilar de San Juan de la Cruz --en 2026 se cumplen 300 años de su muerte y 100 de su canonización-- que fue uno de los lugares en los que residió el santo y que hoy conserva parte de sus restos en el sepulcro diseñado en 1927.

Vidal ha glosado la figura de este "santo doctor de la iglesia que tanto puede aportar para el momento actual de la vida de la iglesia y de la sociedad".

Para el obispo de Segovia, esta efeméride servirá para "profundizar en su vida, en su enseñanza y es una grandísima oportunidad para toda la diócesis, compartida con las diócesis de Ávila y Jaén, con Ávila, con Fontiveros, con Duruelo y con Úbeda, que también tendrán templos jubilares".

El obispo ha cedido la palabra, para explicar el contexto del año jubilar, al prepósito general de la orden del Carmelo, el padre Miguel Márquez, que ha destacado que "los centenarios son una ocasión para renovar la presencia viva del santo, aunque el santo está siempre vivo cada día del año".

El general de la orden ha destacado la importancia de San Juan de la Cruz en toda la urbe católica del planeta y, por su experiencia en distintas sedes de la orden en el mundo, "el santo está muy presente en el mundo entero, América, África,la India", ha remarcado, "y uno dice Segovia, dice Úbeda,dice Caravaca en esos países, y la gente se emociona, la gente vibra con el santo, se le siente muy vivo".

A lo largo de 2026 habrá diferentes actos jubilares en los distintos templos que configuran la vida religiosa de Juan de la Cruz, y en Segovia se celebrará en mayo el Congreso Sanjuanista, del que la orden dará detalles en próximas semanas.

Mientras tanto, el prepósito general del Carmelo ha subrayado que el mensaje de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia es "un mensaje de profundidad, de hondura humana y divina de la presencia viva de Dios".

Márquez ha sentenciado que en el momento actual de la sociedad, San Juan de la Cruz aporta "un mensaje precioso contra la polarización y contra la confrontación en el mundo, porque es el maestro de la unión, de la comunión": "Nos enseña a huir de la trampa de la confrontación en la que estamos metidos".

La ceremonia de apertura de la Puerta Santa - la puerta principal de acceso a la iglesia del Monasterio- se ha celebrado con la asistencia de los hermanos carmelitas de Segovia y otros representantes del resto de monasterios en España, además de gran parte del cabildo catedralicio y de autoridades civiles de la ciudad y provincia.

El acto ha consistido en la lectura del evangelio por parte del prepósito y la petición, en 3 ocasiones, del obispo, pidiendo abrir "las puertas de la Gracia, la casa del justo y misericordioso, para que se adore la presencia del Señor en su templo".