La obra teatral 'Polvo serán, más polvo enamorado' acerca este jueves la figura de Quevedo a León

La compañía Morfeo Teatro acercará este jueves al Auditorio Ciudad de León la obra teatral 'Polvo serán, más polvo enamorado', una comedia burlesca que muestra la faceta más carnal, fúnebre y amorosa del repertorio de Quevedo.

La actuación se enmarca en la programación de Artes Escénicas del Ayuntamiento de León con el apoyo de la Red de Teatros de Castilla y León y se basa en una selección de teatro breve, letrillas, bailes y sonetos que ofrece la sardónica visión del autor sobre la fragilidad de la vida, además de rendir homenaje al "mayor poeta" del Siglo de Oro español.

La obra es también un tributo a aquellas compañías ambulantes de la época, germen y herencia del oficio teatral actual. La puesta en escena cuenta con la dramatización y dirección de Francisco Negro y la interpretación de Francesc Albiol, Mayte Bona, Francisco Negro, Santiago Nogués y Felipe Santiago.

La función, de 90 minutos, está pensada para un público a partir de doce años y contará con dos pases, uno para el público escolar a las 11.00 horas con un precio de cuatro euros y otro a las 20.30 horas que forma parte del abono de adultos y que también se puede adquirir de manera individual por 10 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La trama de esta comedia burlesca se construye en torno a una anécdota de inicio: el entierro de un cómico por parte de sus compañeros de farándula y la aparición de la muerte, que viene a llevarse al finado.

PIEZAS POÉTICAS Y TEATRALES

Este argumento sirve para el despliegue de diversas piezas poéticas, y de otras teatrales como algunos entremeses que llevan sin representarse desde el siglo XVII. La obra muestra una compañía de cuatro comediantes en forma de gangarilla (nombre que en el Siglo de Oro recibían las compañías compuestas por actores que interpretaban tanto papeles femeninos como masculinos) y el mencionado personaje de la muerte, un recurrente fatídico y socarrón en numerosas obras de Quevedo.

Las comedias burlescas en el Siglo de Oro eran piezas de jocosidad disparatada que se representaban por Carnaval, formando parte de fiestas cortesanas. Muestran sobre el tablado un "mundo al revés" donde todo queda grotescamente parodiado, degradado, mostrando una cruel sátira de la vida.

En escena se abre un camino a lo insensato de buscar la felicidad con la fatalidad a la espalda, pero también a desafiar al destino con un sueño de la mano de Quevedo, que "hiere, y sana".