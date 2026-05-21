Las obras de Adif provocan la rotura de una tubería que inunda el paso peatonal de Vadillos en Valladolid

Las obras de Adif revientan una tubería y anegan el paso peatonal de Vadillos - POLICÍA MUNICIPAL

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif realiza en el paso peatonal situado entre la calle Salud y la calle Vía han provocado la rotura de una tubería que ha inundado el túnel de Vadillos.

La Policía Municipal ya se encuentra en la zona para regular el paso y señalizar la incidencia, ha informado el Cuerpo policial a través de un mensaje en redes sociales, del que se hace eco Europa Press.

Asimismo, la Policía ha rogado precaución y evitar transitar por el lugar hasta su reparación.