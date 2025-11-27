Las obras en el Arroyo de Villatoro (Burgos) para evitar las grietas de las viviendas concluirán antes del fin año

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, y la concejala de Deportes, Carolina Álvarez. - EUROPA PRESS

BURGOS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado que las obras del Arroyo de Villatoro terminarán a finales de este año 2026. De hecho, la Junta de Gobierno ha aprobado este jueves "la modificación del proyecto de captación de aguas subterráneas" en el arroyo.

Se trata de una ampliación desde el final del barrio hasta el inicio del polígono de Villalonquéjar. Esta modificación no requerirá un incremento presupuestario, que está fijado en 700.367 euros para una obra que realiza la empresa Herrero Temiño, ni supondrá la ampliación del plazo.

La portavoz municipal ha recordado que a finales de septiembre se aprobó el anexo del plan de seguridad y salud de esta intervención. La actuación busca encauzar e impermeabilizar el terreno de las aguas subterráneas para evitar humedades y grietas en las viviendas de la zona.

Una vez recibida la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), se ha procedido a la ejecución de la obra "largamente demandada".

SEDE DE LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Además, la Junta de Gobierno ha adjudicado las obras de reforma y adaptación de la sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. El contrato se ha asignado a Hermano Rubio-Grupo Constructor Herce, por 1.301.767 euros. La reforma, cuyo inicio está previsto en 2026, afectará al edificio, con entrada por la calle Juan Bravo. La actuación permitirá ampliar espacios en planta baja para vehículos y habilitar nuevas zonas de trabajo en la primera planta.

El Ejecutivo local también ha acordado iniciar el expediente para adquirir un inmueble destinado al Archivo Municipal, ubicado en la calle Federico Olmeda 28. El inmueble se destinará a la nueva documentación del Ayuntamiento, mientras el Archivo de Castilfalé continuará funcionando para fondos más antiguos. El proyecto de presupuestos de 2026 incluye una partida para reformar este último, con el objetivo de corregir sus deficiencias actuales.

La compra del nuevo edificio rondará los 1,7 millones. El inmueble fue anteriormente sede del centro documental de CajaCírculo.

Por lo que se refiere a las obras que se van a realizar también en el Archivo de Castilfalé, Ballesteros ha precisado que el presupuesto va a ascender a 250.000 euros y se incluirá en las partidas para el año 2026.

En el apartado deportivo, se han aprobado los pliegos técnicos y administrativos para iniciar la tramitación que permita realizar las obras del edificio central de las piscinas de El Plantío, con un presupuesto de 1.618.000 euros.

La concejala de Deportes, Carolina Álvarez, ha explicado que la actuación afectará a aseos, botiquín, cafetería y zonas técnicas.

Álvarez también ha avanzado la licitación del nuevo contrato de mantenimiento de las piscinas y polideportivos Javier Gómez y Mariano Gaspar tras la finalización del anterior. También se aprobó el pliego para la cubierta del polideportivo de San Amaro, con un presupuesto de 303.000 euros, así como el estudio de viabilidad económica para la futura licitación del camping, cuyo contrato expiró en marzo de 2025.