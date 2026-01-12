Las obras del Aula Arqueológica de Las Médulas (León) comenzarán en los próximos días y concluirán antes del verano

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, en San Miguel de las Dueñas (León). - EUROPA PRESS

SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que las obras del Aula Arqueológica del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas (León), arrasada por los incendios del pasado verano, comenzarán en los próximos días y concluirán previsiblemente antes del verano.

Asimismo, se ha referido a la reconstrucción del Mirador de Orellán, también afectado por los fuegos, que concluyó el pasado mes de noviembre y ha apuntado que a lo largo del mes de enero terminará la edificación de acceso a la galería. Al mismo tiempo, continuarán los trabajos de la subida al Mirador para concluir con la fase de aglomerado el próximo mes de marzo.

Mañueco ha hecho una mención "especial" dentro del patrimonio de El Bierzo a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tras lo sufrido con los incendios y ha expresado que el Gobierno autonómico siempre "tiende la mano" a todos aquellos que quieran colaborar con el territorio berciano.

El presidente de la Junta se ha pronunciado de este modo en el Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, en San Miguel de las Dueñas (León), tras firmar un convenio marco con el Consejo Comarcal del Bierzo.