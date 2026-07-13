Las obras de la cubierta del pabellón Pisuerga, en Valladolid, "en un impasse" ante las dudas por su viabilidad

Obras en la cubierta del polideportivo Pisuerga de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha informado este lunes de que las obras que se llevan a cabo desde hace "varios meses" en la cubierta del pabellón polideportivo Pisuerga, consistentes en la instalación de una "sobrecubierta" encima del techo existente en la actualidad, se encuentran "en un impasse" ante las dudas expresadas por la empresa constructora sobre la capacidad de la estructura para soportar el nuevo elemento superior.

El gerente de la Fundación, Santiago Hidalgo, y la concejal de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, han comparecido ante los medios de comunicación a primera hora de la mañana de este lunes en una convocatoria de prensa anunciada unos minutos antes, todo ello después de que el Grupo Municipal Socialista anunciara este domingo que iba a ofrecer este lunes unas declaraciones sobre las obras en el Polideportivo Pisuerga.

La edil del Partido Popular ha asegurado que estas "incidencias" ya se trasladaron a los grupos políticos municipales en la última reunión del Consejo Rector y "ante la convocatoria del Grupo Socialista" para hablar sobre el asunto, el Área de Deportes ha optado por dar antes de ello "explicaciones técnicas" a los medios de comunicación.

En el transcurso de estas obras, que según ha señalado Mayte Martínez, se encuentran en una "fase avanzada" --concretamente en la parte correspondiente a la instalación de la sobrecubierta situada en la zona del frontón, que se encontraba al 80 por ciento de su ejecución-- la empresa constructora ha informado de "una serie de circunstancias, imponderables" que han surgido en el desarrollo de las obras.

Concretamente, en el momento de la instalación de un "peto" en la zona situada sobre el frontón, la constructora, la proyectista y la directora de obra han trasladado "alguna incidencia" y "ciertas dudas" en lo referente a si la cubierta contará con el "soporte suficiente" para aguantar el peso de la sobrecubierta, que se ejecuta con paneles de tipo 'sandwich', tal y como se estableció como viable en el proyecto técnico encargado a la empresa 1A Ingenieros --actualmente denominada WSP, según Santiago Hidalgo--.

La FMD, en ese momento según asegura su gerente contactó con las partes implicadas para mantener una reunión, celebrada el pasado viernes, en la que ha asegurado que solicitaron a la empresa constructora "reformular" la actuación y pedir las "explicaciones necesarias para quedar un poco más tranquilos".

"En principo no se ha paralizado la obra, no hay acta de paralización", ha defendido Hidalgo, que ha señalado que el trabajo que se lleva a cabo actualmente se centra en analizar la viabilidad de las soluciones constructivas planteadas, en un asunto que el gerente considera "exclusivamente técnico".

"Con un criterio de prudencia y de control técnico ahora estamos en un momento de 'impasse'", ha añadido Hidalgo, que ha apuntado que ahora la empresa proyectista dé "una solución o una estimación de hacia donde vamos", que podría suponer, ha especulado, "seguir con la obra y no pasa nada" o realizar un modificado de obra "en un tanto por ciento".

A este respecto, Mayte Martínez ha añadido que se ha requerido "agilidad" a la empresa porque reconoce que es un tema que "preocupa en cuanto a plazos".

EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE DILATARÁ

El gerente ha dado por hecho que se tendrán que dilatar los plazos de ejecución de la obra, ya que en primer lugar ha reconocido que "se iba ya justito" para que concluyeran durante el mes de agosto, que era lo prevista, y ahora se suma la espera para "reacondicionar, reajustar o dar otra solución".

La nueva fecha de finalización y si las obras afectarán al inicio de la temporada competitiva del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, en el mes de octubre, Hidalgo ha señalado que la alternativa que plantee la empresa proyectista lo determinará, en función de la complejidad de la solución que haya que adoptar.

Hidalgo ha incidido en que considera esta situación un problema técnico y ha recalcado que la FMD trata de "garantizar la calidad de la obra, la viabilidad técnica y, sobre todo, la seguridad".

El gerente ha recordado que el proyecto técnico por el cual se escogió la técnica constructiva de la sobrecubierta de paneles 'sandwich', por la empresa que lo llevó a cabo, con un presupuesto de 15.000 euros, tiene "todos los visos o toda la viabilidad de ser un proyecto de garantías".

Por su parte, Mayte Martínez ha subrayado que actualmente al equipod e Gobierno le preocupa "dar soluciones y que esto no se enquiste" para poder saber "cuanto antes" como enfocar la solución. "En cuanto sepamos diferentes soluciones o alternativas, pues ya tomaremos decisiones de tipo legal", ha apuntado.