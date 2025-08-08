Las obras de mejora de la N-403 a su paso por Ávila comienza el lunes con cortes de tráfico hasta el 25 de agosto

ÁVILA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora del firme en la carretera N-403 a su paso por la ciudad de Ávila comenzarán el lunes, 11 de agosto, y provocarán cortes puntauales hasta el día 25.

La actuación se desarrollará entre los kilómetros 131,950 y 135,190, en un tramo de carretera multicarril, y contará con un presupuesto total de 600.948 euros, IVA incluido, informa el Ministerio a través de un comunicado.

La intervención incluirá tanto la rehabilitación del firme como el posterior pintado de las marcas viales, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad en uno de los tramos más transitados del acceso a la capital abulense.

Los trabajos comenzarán el lunes 11 de agosto y se prolongarán hasta el lunes 25 y, para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía, se llevarán a cabo cortes de tráfico en los días 11, 12, 13, 18, 19, 22 y 25 de agosto, entre las 07.00 y las 19.00 horas. Asimismo, se ha previsto una intervención nocturna entre los días 20 y 21, que se ejecutará entre las 20.00 y las 08.00 horas.

Durante la ejecución de las obras, se asegurará la continuidad del tráfico mediante un paso alternativo por la calzada contigua, regulado por señalistas, y con desvíos habilitados a través de calles y vías de servicio próximas a la zona afectada.