Las obras para mejorar la SG-V-2513 entre La Salceda y Orejanilla (Segovia) cortarán el tráfico la próxima semana - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras para mejorar el firme de la SG-V-2513 en el tramo de algo más de cuatro kilómetros que conecta las localidades segovianas de La Salceda y Orejanilla obligarán a cortar el tráfico entre el 13 y el 17 de abril.

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Ecoasfalt S.A. por la cantidad de 302.258 euros y se iniciará con el extendido de una capa de regularización en varios tramos de la vía y la capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente en todo el segmento, según ha informado la Diputación Provincial a través de un comunicado.

Posteriormente, se aplicará la señalización horizontal de la calzada y el recrecido de arcenes. Para la ejecución, es necesario cortar al tráfico la carretera SG-V-2513, entre el cruce de La Salceda a Sepúlveda y El Arenal, desde el lunes 13 de abril hasta el viernes, día 17, ambos inclusive.

Será entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, en horario ininterrumpida, quedando la vía abierta al tráfico por las noches de esas jornadas.

El acceso a Orejanilla y El Arenal podrá realizarse por la SG-V-2515, desde La Matilla o Arcones, y la propia carretera SG-V-2513 desde La Revilla, por lo que en el tiempo que duren las obras, se informará del corte y los desvíos con señalistas y con carteles en la propia vía.