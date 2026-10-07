Obras en el pavimento cortarán al tráfico el puente Colgante de Valladolid durante la mañana de este jueves

Información del Ayuntamiento de Valladolid sobre el corte de tráfico este jueves en el puente Colgante.
Información del Ayuntamiento de Valladolid sobre el corte de tráfico este jueves en el puente Colgante. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 18:46
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VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha informado del corte de tráfico previsto en el puente Colgante entre las 9.10 y las 14.30 horas de este jueves, 8 de octubre, debido a la ejecución de obras de reparación de estructuras en el pavimento y de varios paños de 'tramex' que se encuentran sueltos.

Según informa también el Ayuntamiento en el apartado de cortes de tráfico e incidencias de su web (valladolid.es), el corte total del puente al tráfico de vehículos afectará a todo el tramo entre la avenida de Salamanca y la calle Reyes Católicos. Los peatones, por su parte, sólo podrán circular por una de las dos aceras.

Se prevé que la incidencia comience a las 9.10 horas y se extienda hasta las 14.30.

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