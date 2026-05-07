Las obras en las piscinas de San Amaro de Burgos afectarán al inicio de la campaña de verano

BURGOS 7 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado que se llevarán a cabo obras en la adecuación de la piscina de San Amaro y la renovación del pavimento en el polideportivo Carlos Serna.

En concreto, y tras la Junta de Gobierno de esta mañana, ha explicado que se repararán los bordes y las paredes del vaso exterior de la citada piscina por un importe total de 164.000 euros.

En este sentido, la portavoz ha advertido de que estos trabajos afectarán al inicio de la temporada estival. El servicio de deportes está valorando los plazos exactos y, mientras duren los trabajos, "los usuarios deberán utilizar la piscina climatizada combinada con la zona de solárium exterior", según ha explicado Ballesteros. Una vez adjudicado, confía en que las obras se inicien "de inmediato para que tenga el menor impacto posible". .

De forma paralela, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para renovar el "pavimento del polideportivo Carlos Serna". En esta ocasión, los trabajos actualizarán una superficie que presentaba ya "un desgaste considerable por el uso intensivo de las instalaciones".

Además, el Ejecutivo ha dado "un paso decisivo" en sus políticas de conciliación con la aprobación de los pliegos para el nuevo contrato del Servicio Municipal de Cuidados a la Infancia. Esta licitación, que unifica tres modalidades de atención esenciales, cuenta con un presupuesto base de 413.147,98 euros anuales.

El nuevo contrato, gestionado a través de la Gerencia de Servicios Sociales, se estructura en tres ejes fundamentales para cubrir "las distintas necesidades de las familias burgalesas". Se trata del centro de día infantil, cuidado grupal y cuidado a domicilio.

El programa está diseñado específicamente para la atención de menores desde las 12 semanas hasta los 12 años, incluyendo también a menores de edad con discapacidad. El objetivo es ofrecer una respuesta "puntual a las necesidades de conciliación de quienes integran la red sociofamiliar de apoyo a personas en riesgo o situación de dependencia".