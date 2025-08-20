Las obras del Puente de Piedra de Soria se prolongarán hasta noviembre por actuaciones complementarias

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre. - EUROPA PRESS

SORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del Puente de Piedra, en la entrada de la capital soriana por la N-122, se prolongarán hasta el mes de noviembre, dos meses más de lo previsto inicialmente, debido a actuaciones complementarias vinculadas a los colectores de Aguas de Soria.

Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros y, en la actualidad, ya se ha ejecutado el 70 por ciento de la intervención, tiene como objetivo mejorar la movilidad y viabilidad del puente, con trabajos en los tajamares y la plataforma, además de la habilitación de una señalización específica para ciclistas.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, han visitado este miércoles, 20 de agosto, las obras, donde han detallado que el plazo de finalización estaba fijado para el 30 de septiembre, aunque se solicitará una prórroga hasta el 30 de noviembre para completar las actuaciones en coordinación con Aguas de Soria.

Respecto al conjunto de las travesías, Latorre ha asegurado que las actuaciones "siguen su ritmo conforme a la planificación", aunque ha reconocido que "podrían producirse ligeros retrasos" por modificaciones en actuaciones complementarias.

Por su parte, el alcalde de Soria ha subrayado el "avance" de las obras en los meses estivales y ha explicado que la demora en la intervención del puente medieval, datado en el siglo XII, responde a la instalación de nuevos colectores.

Esta medida busca resolver "de manera definitiva" el vertido de aguas residuales de las residencias situadas más allá del Duero, que hasta ahora iban directamente al río, con el objetivo de favorecer la regeneración de este tramo urbano, cuyas aguas se derivarán a la nueva depuradora.

En paralelo, Martínez ha recordado que aún queda pendiente la reconstrucción de la pasarela del Soto Playa, derruida por el temporal del pasado otoño. El proyecto técnico ya está concluido y contempla una pasarela de mayor anchura que emule la anterior, con un coste que rondará los 250.000 euros que "intentarán" iniciar en octubre.