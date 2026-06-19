Las obras en la Ruta del Cares obligan a cortar el 22 de junio la carretera entre Los Llanos y Caín (León)

Rura del Cares a su paso por Posada de Valdeón (León). - AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEÓN

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora que la Junta de Castilla y León realiza para incrementar la seguridad de los senderistas que realizan la Ruta del Cares supondrán el cierre temporal de la carretera que comunica las localidades leonesas de Los Llanos y Caín el próximo lunes día 22 de junio entre las 14.00 y las 22.00 horas.

Esta actuación, ubicada en el tramo entre Santiján y El Pando, conlleva el cierre al tráfico rodado en la zona, además de la prohibición del paso de peatones entre Castro y el puente de Cancelis.

Por el contrario, sí se permitirá la circulación de vehículos de Posada hasta el puente de Cordiñanes (embolsando vehículos interesados en los aparcamientos de Cordiñanes) y desde Cordiñanes se permitirá el acceso peatonal al Mirador del Tombo, Farfada, Rienda, Chorco de los Lobos, Corona y Santiján, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

Finalmente, desde Caín también se permitirá el tráfico rodado hasta el aparcamiento de Castro y los peatones podrán acceder únicamente hasta Castro, sin pasar hacía la zona de Cancelis.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León ha rogado a todos los afectados que disculpen las molestias y les ha agradecido su comprensión.