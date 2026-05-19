El Observatorio de Borobia (Soria) organiza charlas, observaciones y rutas por el eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - Eclipse total solar. - NASA - Archivo

SORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Astronómico de Borobia (Soria) organiza 'La cita con la sombra', un programa cultural y científico, con charlas, observaciones y rutas durante una semana, con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto.

El municipio soriano, que se sitúa en la franja de totalidad y con un horizonte de visibilidad "muy afortunado", se prepara así para convertirse en "uno de los epicentros nacionales del astroturismo".

Y es que, se trata del centro astronómico más antiguo y experimentado abierto al público en toda la zona de la sombra del eclipse en España, con cielos limpios y abiertos en el horizonte, a 7,5 grados de altura desde la zona de observación y 1,41 segundos de totalidad, ha señalado el Observatorio en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, recibe uno de los regalos astronómicos de la mecánica celeste "más espectaculares de las últimas décadas", con actividades entre entre el 10 y el 14 de agosto, destinadas a todos los públicos.

El Observatorio impulsa programa multidisciplinar, con ponentes de primer nivel bajo el sello de 'La cita con la sombra', en el que la astronomía compartirá protagonismo con la cultura.

Los asistentes podrán disfrutar de observaciones solares y nocturnas, la tradicional marcha de las Perseidas, talleres didácticos y rutas guiadas por la naturaleza. La oferta se complementará con variadas actividades culturales y actuaciones musicales a lo largo de toda la semana.

El evento contará, además, con el respaldo de importantes personalidades del mundo de la astronomía que ofrecerán conferencias magistrales.

Entre los colaboradores destacan un equipo del prestigioso Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y miembros del Aula de Astronomía de Armilla (Granada), quienes aportarán sus conocimientos y apoyo técnico con telescopios especializados.

Además, el día del eclipse, la zona de observación principal contará con un despliegue tecnológico y organizativo de "primer nivel", ya que los asistentes podrán seguir la retransmisión en directo del fenómeno en una pantalla gigante, así como observar el sol de forma segura a través de telescopios solares dispuestos para el público.

Aquellos que no puedan estar in situ, podrán disfrutar igualmente de la retransmisión en directo del evento en streaming.

Para garantizar la comodidad y seguridad de los visitantes que se esperan, el Ayuntamiento y la organización han delimitado el casco urbano y sus alrededores en distintas áreas de servicios, con zonas de información, aparcamientos específicos, espacios habilitados para acampada y autocaravanas, áreas de observación y escenarios para la música.

Para todo ello, se contará con un amplio equipo de voluntarios, debidamente identificados, estará desplegado para guiar a los asistentes y resolver cualquier duda.

Con el objetivo de facilitar la organización y centralizar la participación, se ha puesto en marcha la nueva página web oficial de turismo de la localidad, https://turismoborobia.es.

A través de esta plataforma, los interesados ya pueden consultar los horarios detallados, la oferta de alojamiento y la forma de inscribirse en las diferentes actividades programadas para esta semana grande.