El diputado de Deportes, Óscar Moral, en la presentación de la Copa de Galgos Campo Abierto 'Diputación de Segovia'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - ANGEL CAMARERO

SEGOVIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ocho clubes confluyen en la tercera edición de la Copa de Galgos en Campo Abierto 'Diputación de Segovia', cuyas pruebas se van a desarrollar entre finales de este mes de diciembre de 2025 y comienzos del mes de enero, ya en 2026.

El diputado de Deportes, Óscar Moral, y varios organizadores de la prueba, como Juan Carlos Sanz, Álvaro Ballesteros, Rafael Ballesteros, Carlos Soto y José Calvo, han presentado este miércoles, 10 de diciembre, el evento.

En concreto, la competición se va a desarrollar en los acotados que existen en la provincia de Segovia, en los términos municipales de Perorrubio, Domingo García, Campo de Cuéllar y Valseca, aunque la organización atenderá a las condiciones meteorológicas, por si se impusiera alguna modificación.

Desde la ronda de cuartos de final se desarrollarán eliminatorias, regidas por el sistema de una liebre válida de un tiempo mínimo de 55 segundos. Sin embargo, en la final la disputa será al mejor de tres carreras, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Todo estará regulado según lo dispuesto por el reglamento oficial de carreras y liebres en campo abierto de la Federación Española de Galgos, con la posibilidad de apoyarse para esos juicios en una cámara de dron, si las condiciones de los acotados lo impusieran.

En esta tercera edición, los clubes participantes son Los Trillos, Halcón de Mozoncillo, Colenda, El Lebrel Segoviano, Diez Amigos, El Tanganillo, San Isidro y Castillo de la Mota.

El presupuesto de la competición alcanza los 7.900 euros, entre ellos 550 para trofeos, 450 para manteletas, 1.500 que se destinarán a pienso para los participantes, 4.200 para colleras, 300 para veterinario y 900 en cargos técnicos.

El diputado de Deportes ha deseado que la competición, que cuenta que la Fundación Caja Rural de Segovia, trascurra "de la mejor manera posible", con la intención de que "despierte interés entre el público menos conocedor de esta disciplina, de manera que pueda acercarse a las localidades donde van a tener lugar las carreras, para disfrutar de una modalidad deportiva muy particular y que mantiene un vínculo muy directo e indispensable con los pueblos, el medio rural y natural".

Por eso, el diputado lo ha identificado como "una oportunidad" de que durante este periodo navideño los pueblos "ganen en dinamismo", con la atracción de más visitantes, movidos por esta Copa de Galgos en Campo Abierto 'Diputación de Segovia'.

Al término de la presentación, los organizadores han sorteado las colleras que se enfrentarán en las primeras eliminatorias, de manera que se ha definido que Diez Amigos se medirá a Colenda, Los Trillos a Castillo de la Mota, Halcón de Mozoncillo a El Tanganillo, y El Lebrel Segoviano a San Isidro, luciendo pañuelo rojo el galgo del primero de los clubes de cada una de esas colleras y blanco, el segundo.