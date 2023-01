Ocho películas que pasaron por la 67 Seminci, entre las nominadas al Oscar

'Almas en pena de Inisherin', que se proyectó en el festival fuera de concurso, se cuela entre las favoritas con nueve candidaturas

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho títulos proyectados en 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) figuran en la lista de nominadas a los próximos Premios Oscar que se han dado a conocer este martes, cuatro de ellas galardonadas en su día en la ciudad del Pisuerga.

En concreto, aspira al Oscar a Mejor Película Internacional la que fuera Espiga de Plata de la última Seminci, la irlandesa 'The Quiet Girl', que se llevó además el galardón del público y el Fipresci de la prensa internacional.

Tanto ésta como la polaca 'EO', por la que Jerzy Skolimowski fue reconocido como Mejor Director en Valladolid, compiten al Oscar en esta categoría con títulos como 'Argentina 1985', la belga 'Close' y la alemana 'Sin novedad en el frente', uno de los títulos revelación de estos Oscar tras alzarse con nueve categorías, las mismas que otra de las favoritas, 'Almas en pena de Inisherin', el último trabajo de Martin McDonagh, la cual se proyectó en la Seminci fuera de concurso.

'Almas en pena de Inisherin' está nominada a Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Dirección (Martin McDonagh), Mejor Actor (Colin Farrell, quien ganó la Copa Volpi en Venecia por esta cinta), Mejor Actriz de Reparto (Kerry Condon), Mejor Actor de Reparto (Brendan Gleeson y Barry Keoghan), Mejor Banda Sonora Original (Carter Burwell) y Mejor Montaje.

Otras cintas premiadas en la última edición del festival fueron la coproducción india, británica y estadounidense 'All That Breathes' (Primer Premio en la sección Tiempo de Historia), que aspira al Oscar a Mejor Largometraje Documental, donde también está 'A House Made Of Splinters' (Dinamarca/Finalancia/Suecia/Ucrania), la cual participó en el festival vallisoletano, y la portuguesa 'Ice Merchants', Espiga de Plata al Mejor Corto y Mención Especial del Jurado de la Espiga Verde por su compromiso con el cambio climático, que peleará por el Mejor Corto de Animación junto con otra cintas que pasaron por Seminci como la canadiense 'The flying sailor'.

Por último, pelará por la estatuilla de Hollywood en la categoría a Mejor Corto Documental tras pasar por Seminci la coproducción rusobritánica 'Haulout'.