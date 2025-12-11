La octava edición de los Belenes Animados llegará a once municipios desde este sábado

El diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, en la presentación de la octava edición de los Belenes Animados de la Diputación de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de los Belenes Animados de la Diputación de Salamanca llegará a once municipios de la provincia desde este sábado, 13 de diciembre, dos nuevos puntos respecto a anteriores ediciones.

La programación de belenes vivientes comenzará en Rollán el 13 de diciembre con el belén y un recital de villancicos, tras lo que será el turno de Ciudad Rodrigo, el 20 de diciembre con las mismas actividades, y Valverdón, donde solo está programado el belén.

Asimismo, el 27 de diciembre la programación llegará a Candelario, con el belén y un recital de villancicos; Monterrubio de la Armuña; San Felices de los Gallegos; Valdemierque --donde además se representará la Anunciación--, Santiago de la Puebla y Sorihuela.

Ya el 28 de diciembre, en Alba de Tormes tendrá lugar el belén animado, además de una degustación de patatas meneadas, y el 5 de enero en La Alberca se realizará una animación de 'Cateja Teatro' y se simbolizará la llegada de los Reyes Magos.

Tal y como ha señalado el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, durante la presentación de esta iniciativa, en cada localidad habrá de forma paralela un "concierto de villancicos para embellecer la jornada o una representación teatralizada".

Estos once municipios de la provincia recrearán asçi "el sencillo e histórico hecho del nacimiento de Jesús en Belén" y cada uno de ellos "rememorará los oficios y trajes tradicionales" y cada uno, además, "potenciando su belleza urbanística", ya que cinco de estos municipios son conjuntos históricos, como ha recordado el diputado provincial.

Zaballos también ha felicitado a los vecinos y ayuntamientos por "el trabajo que cada belén representa" y ha recordado que este circuito de belenes "se suma a la oferta turística y cultural de cada municipio, pero sobre todo sirve para la dinamización social".