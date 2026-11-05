La oferta de alquiler en CyL se reduce un 25% en un mes y se sitúa como la segunda mayor caída del país

Archivo - Cartel de alquiler, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en alquiler en Castilla y León se ha reducido un 25 por ciento en octubre de 2026 en comparación con el mes anterior, una cifra que coloca a la comunidad autónoma como la segunda autonomía española donde más anuncios han desaparecido del mercado, solo por detrás de la Comunidad de Madrid y Cantabria (-26 por ciento) y empatada con Navarra (-25 por ciento).

Según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, este descenso en la comunidad castellana y leonesa supera en seis puntos la media nacional, que ha registrado un desplome del 19 por ciento tras la aprobación de los reales decretos de vivienda del Gobierno de la Nación. En el conjunto de España, se ha contabilizado la retirada de un total de 26.531 anuncios de viviendas en arrendamiento en tan solo un mes.

Por lo que respecta a las capitales de provincia de Castilla y León, las caídas han resultado aún más pronunciadas en varios territorios. Soria encabeza los descensos autonómicos tras perder un 37 por ciento de su oferta total disponible, seguida de Burgos, con una reducción del 36 por ciento. Por su parte, las ciudades de Zamora, Ávila y Salamanca han experimentado un recorte del 30 por ciento en el volumen de anuncios activos en este periodo.

El comportamiento de la oferta en la Comunidad se enmarca en una tendencia de retroceso generalizado en el país, donde 12 comunidades autónomas han anotado caídas superiores al 20 por ciento. Tras Madrid, Cantabria, Castilla y León y Navarra, se han situado Extremadura y Aragón, ambas con un descenso del 24 por ciento.

En el extremo opuesto a la evolución castellana y leonesa se han posicionado autonomías con retrocesos más moderados como la Comunitat Valenciana (-17 por ciento), Andalucía (-16 por ciento) o Canarias (-15 por ciento), mientras que Baleares se ha mantenido sin variaciones en su oferta global.