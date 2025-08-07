La Oficina de la Mujer de Valladolid atiende a 57 en sus siete primeros meses, la mayoría por exclusión laboral

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de la Mujer que acoge el Centro de Municipal de Igualdad ha atendido a 57 personas en sus siete primeros meses, en los que ha realizado 88 intervenciones, con la exclusión en el ámbito laboral como el principal problema que enfrentan las atendidas.

El concejal de Personas, Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rdorigo Nieto, ha presentado este jueves, 7 de agosto, el balance de la actividad desarrollada en el Centro Municipal durante el curso 2024/2025.

Este engloba la Oficina de la Mujer, que ofrece atención específica y personalizada en coordinación con trabajadores sociales de los CEAs, con especial atención a los casos de violencia contra la mujer, en línea con el modelo Objetivo Violencia Cero de la Junta.

Desde que se puso en marcha en enero de este año, en este espacio se ha atendido a 57 mujeres, la gran mayoría de ellas con problemas de discriminación laboral por motivos como ser mujer, ser de nacionalidad extranjera, tener cargas familiares o enfrentar situaciones de violencia de género, tal y como ha precisado Nieto, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El concejal, quien considera esta cifra un número "bastante amplio", ha detallado, asimismo, que también se han atendido casos de violencia así como requerimientos de orientación e información, situaciones ante las que se ha prestado desde asesoramiento legal hasta apoyo psicológico, este último un servicio que el Ayuntamiento quiere que sea el "punto central" de la Oficina de la Mujer.

Asimismo, han sido 60 mujeres las que se han inscrito durante este cursos en el Plan de Inserción Laboral (PIL) que han sido formadas y acompañadas a través del mismo. Se espera a otras 30 mujeres en un nuevo curso que se pondrá en marcha en noviembre.

En general, el Centro Municipal de Igualdad ha recibido en el último curso a 3.002 mujeres y niñas que han utilizado alguno de sus recursos en materia de atención, formación, acompañamiento y empoderamiento.

"Queremos que el centro funcione como ventanilla única, que todas las mujeres vayan al centro, les atenderán correctamente y harán una derivación a recursos propios o los de la Junta u otras administraciones", ha apostillado Nieto en este contexto.

Igualmente, ha puesto en valor los periodos de vacaciones escolares, en el que el Centro ha facilitado la conciliación familiar al acoger a 366 en las actividades específicas y a 39 menores en el servicio de canguro, con un total de 405 menores atendidos en el centro que cuenta con cuatro trabajadores.

El concejal ha subrayado que el Ayuntamiento de Valladolid lleva a cabo el servicio en el Centro Municipal de Igualdad pese que desde 2022 la cuantía que se recibe desde el Gobierno en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se ha reducido.

Nieto ha precisado, en este sentido, que desde 2023 la reducción de la cuantía ha sido de un 12,9 por ciento, una "cifra considerable" que el Consistorio asume para poder llevar a cabo las actividades.