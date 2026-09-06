La ofrenda floral, fuegos artificiales y Julieta Venegas, protagonistas este lunes de las Fiestas de Salamanca

Archivo - La cantante mexicana Julieta Venegas. - JULIETA VENEGAS - AYTO SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ofrenda floral, fuegos artificiales y los conciertos de Nereida y Julieta Venegas protagonizarán los actos festivos programados para este lunes, 7 de septiembre, por el Ayuntamiento de Salamanca en el marco de las Fiestas.

La jornada arrancará con una actividad dirigida al público familiar, Recicla Juegos, un estreno absoluto de la compañía salmantina Kamaru Teatro que consiste en instalación pedagógica itinerante y familiar compuesta por juegos de gran formato construidos íntegramente a partir de materiales recuperados.

Esta propuesta es una apuesta "por la reutilización, la educación en el reciclaje y el consumo responsable" y estará en la Plaza de la Concordia, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

A las 18.30 horas los salmantinos podrán disfrutar de los pasacalles protagonizados por la Asociación Gigantes y Cabezudos ciudad de Salamanca y la charanga Queloqués Band, que partirán del pabellón de la Alamedilla.

Asimismo, lL tradicional Ofrenda Floral en honor a Santa María de la Vega, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración la Asociación del Traje Charro y con la Asociación de floristas de Salamanca, partirá a las 19.00 horas de la Iglesia del Arrabal y continuará el recorrido por el Puente Romano, Rector Esperabé, calle Veracruz, calle Libreros, calle Compañía, calle Meléndez, plaza del Corrillo, Plaza Mayor, calle Quintana, Rúa Mayor y Plaza de Anaya para finalizar en el atrio de la Catedral.

Allí todos los participantes que lo deseen podrán depositar sus ramos de flores. Esta actividad cumple su XXXVI edición y cuenta tradicionalmente con la participación de numerosas agrupaciones y asociaciones de la ciudad y de la provincia.

De forma paralela, el Patio Chico acogerá a las 19.00 horas el espectáculo 'Gota' dentro del Festival de Artes de Calle. Se trata de una propuesta de la compañía Txema Muñoz producciones, para todos los públicos y recomendado a partir de cuatro años.

Igualmente, en el Teatro Liceo están previstas dos funciones de la comedia 'Un matrimonio sin filtro', protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga, que tienen las entradas agotadas.

A las 22.00 horas dará comienzo el espectáculo pirotécnico, ofrecido por Pirotecnia Vulcano, una colección de fuegos artificiales que tendrán una duración de 16 minutos y se lanzarán desde los entornos del Puente Romano. Posteriormente, a las 00.00 horas será el tradicional encendido del recinto ferial en La Aldehuela.

Por otra parte, la Plaza Mayor acogerá los conciertos de la cantante salmantina Nereida Sanchón, a las 21.00 horas, y de la cantante mexicana Julieta Venegas, a las 23.00 horas.