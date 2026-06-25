Ola de calor en junio: Se cierra con récords en Valladolid, Zamora, León y Segovia

Calor extremo - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La última ola de calor, que ha afectado a Castilla y León entre el domingo 21 y el miércoles 24 de junio ha dejado récords de temperaturas máximas para este mes en los observatorios de Valladolid y Zamora, mientras que en el de León-Virgen del Camino se ha igualado la máxima histórica; al tiempo que en temperaturas mínimas se han marcado las más altas de un mes de junio en Segovia, León, Ponferrada, Valladolid y Zamora.

En cuanto a temperaturas máximas, con datos todavía provisionales, la jornada con registros más elevados en Castilla y León fue la de este martes, 23 de junio, cuando Miranda de Ebro (Burgos) alcanzó la temperatura más elevada de toda la comunidad en este episodio, con 42,3 grados centígrados.

En los observatorios de las principales ciudades se registraron ese días dos récords de temperatura en un mes de junio concretamente en Valladolid, con 40,6 grados que superan el máximo histórico de junio de 2025 (39,9 grados); y Zamora, también con 40,6 grados, por encima de los 39,8 marcados en 2019.

En el observatorio de León, situado en La Virgen del Camino, se alcanzaron el miércoles se registraron 36,5 grados que igualan el máximo histórico de este mes, que data de 1943.

TEMPERATURAS MÍNIMAS

En las temperaturas mínimas se registraron en estos días más valores históricos si cabe, ya que hasta cinco observatorios han marcado los registros más altos para un mes de junio.

Destaca el caso de Segovia, donde este martes el termómetro no bajó de los 26,5 grados, lo que supone un récord que databa del año 2019, con 25,9 grados. También este miércoles se superó ese dato, con 26,0 grados, pero la máxima quedará marcada, si se confirma el dato, con la del martes 23.

También se han registrado las mínimas más altas en un mes de junio en los observatorios de Valladolid, con 23,1 grados el día 22 de junio --hasta ahora el récord era de 21,8; Ponferrada (León), con 22,2 grados tanto el martes como el miércoles, por encima de los 21,9 del año 2022; Zamora, con 24,1 grados el lunes 22; y León con 21,8 grados este miércoles 24.