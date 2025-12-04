La Olmeda, en Palencia, escenario de 'Dreaming', la nueva colección de la diseñadora salmantina Fely Campo

Presentación de 'Dreaming' en el Centro Cultural Provincial . - ANGELCURIELC

PALENCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Villa Romana de la Olmeda es el escenario de la promoción visual de 'Dreaming', la colección Primavera/Verano 2026 de la reconocida diseñadora salmantina Fely Campo.

La colección, que ya fue presentada en la 82ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, destaca por su elegancia y su conexión con el patrimonio cultural. Para esta propuesta, Fely Campo escogió La Olmeda como escenario para la presentación de sus diseños, convirtiendo el yacimiento arqueológico en un plató "donde la moda y la historia dialogan en perfecta armonía".

Tal y como ha destacado la creadora, los mosaicos y la atmósfera única del enclave romano potenciaron el concepto de 'Dreaming', su nueva colección, que apuesta por la delicadeza, la luz y la fuerza de los grandes espacios patrimoniales.

Desde la Diputación de Palencia han insistido que esta acción refuerza la visibilidad internacional del patrimonio palentino, integrándolo en un gran proyecto creativo. Desde su emisión hace un mes, la presencia del desfile en redes sociales ha tenido una gran repercusión.

La difusión obtenida a través del canal internacional FF Channel, con 2,51 millones de suscriptores, ha ampliado significativamente su alcance global. La colección y su presentación en MBFW Madrid han generado una amplia cobertura en prensa, con publicaciones en medios como Salamanca Diario, La Crónica de Salamanca, FashionUnited, La Vanguardia, Avessa Magazine, Tribuna, Salamanca al Día, La Razón, Harper's Bazaar, Europa Press, El Norte de Castilla, Cadena SER, ABC y 20 Minutos, entre otros.

Además, toda la colección protagonizada por la imagen de La Olmeda forma parte de los catálogos digitales de los showrooms de Fely Campo en Milán e Irlanda, reforzando su visibilidad en los principales circuitos internacionales de moda y consolidando una difusión amplia y continuada en mercados estratégicos.

Este proyecto también forma parte de la estrategia de promoción turística de la Diputación de Palencia, que comenzó el año con su participación en FITUR 2025 bajo el lema 'Palencia Romana', siguió con la promoción en INTUR de este año.