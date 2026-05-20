Olmedo (Valladolid) dedicará su XXXII Marcha Solidaria del 31 de mayo a fomentar la sanidad en Angola

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Olmedo celebrará el domingo 31 de mayo su XXXII Marcha Solidaria con el objetivo de recaudar fondos para dotar de equipos para el análisis de sangre a un dispensario médico en Lobito (Benguela, Angola).

Bajo el lema de la Campaña 2026 es 'Ayuda médica: solidaridad que salva vidas' tendrá lugar a las 10.30 la marcha urbana que recorrerá las calles de Olmedo desde la Plaza de Santa María hasta la Plaza Mayor.

El esfuerzo de los caminantes se verá recompensado por la "financiación" de sus amigos y vecinos, que les darán sus aportaciones para un proyecto solidario en Angola.

Más tarde, a las 12.30 horas, en la Plaza Mayor, se pondrán a la venta los pinchos elaborados por familias de la villa en el 'Pincho solidario' y también el 'Mercadillo de manualidades' que los niños de Olmedo van a realizar en diversos talleres a lo largo de la semana.

QUINTO PROYECTO DE OLMEDO EN ANGOLA

En 1994 comenzaron las Campañas solidarias de Olmedo, con proyectos en Zaire. Tras plantearse la solidaridad con diversos países como Perú, Sira, Irak, Cuba, Colombia, en 2019 Olmedo retomó su hermanamiento con un país africano, Angola, donde ya existía un vínculo de la Villa del Caballero a través de las dominicas de Olmedo, que tienen en ese país dos monasterios contemplativos.

En estos años ya se han culminado en Angola cuatro proyectos educativos de las misioneras teresianas, a través de la ONG FUNdEO: unas pocilgas y un molino en la escuela de maestras rurales de Vavayela, un aula de informática en Alto-Dondo y una biblioteca en Viana-Luanda.

Y se colabora en el quinto proyecto en el 'Dispensario de Santa Cruz', de la ciudad de Lobito, y que atiende a más de 19.000 personas que sólo cuentan con este centro de salud.

La ayuda que han pedido a través de la ONG FundEO al pueblo de Olmedo asciende a 13.500 euro para adquirir varios equipos para los análisis de sangre, un servicio que no existe en toda la zona.

La previsión de la parroquia de Santa María de Olmedo es lograr la financiación de este proyecto entre 2025 y 2027 y como en otras ocasiones se espera una "amplia y generosa" participación de los vecinos de Olmedo.

Todos los interesados pueden ponerse en contacto con la parroquia por el wathsapp 620 146 246.