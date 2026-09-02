El Olmillo acogerá la primera Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia con una chuletada para 300 personas

Autoridades y colaboradores en la presentación de la Jornada de Lechazo de Segovia. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de El Olmillo, en el nordeste de la provincia, perteneciente al municipio de Aldeonte, será la sede, el 19 de septiembre, de la primera Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia, en la que se ofrecerán 300 raciones de chuletas de lechazo de la IGP Lechazo de Castilla León, junto a productos 'kilómetro cero' de Alimentos de Segovia.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha presentado la jornada junto al alcalde de Aldeonte, Gerardo Bartolomé; el técnico de la IGP Lechazo de Castilla y León, Juan Ignacio Méndez, y los hermanos Cristina y Raúl Cristóbal, de la Asociación El Granero.

La jornada contará, además, con la colaboración de la Asociación de Cocineros de Segovia y provincia, que ha sido representada por su presidente, Vicente Calle.

Rodríguez ha destacado el hecho de celebrar la jornada del lechazo en El Olmillo, porque "la zona forma parte de una tradición ganadera transmitida de generación en generación". La diputada ha subrayado que la institución provincial quiere que sus jornadas gastronómicas "sirvan para disfrutar de los productos de la provincia y para dar a conocer qué personas, pueblos y formas de vida que hay detrás de ellos", en una apuesta por los productores y por el "potencial gastronómico" de la provincia.

Durante la jornada, los asistentes podrán degustar chuletillas de lechazo pertenecientes a la IGP Lechazo de Castilla y León, acompañadas de distintos productos de 'kilómetro cero' de la marca Alimentos de Segovia.

El técnico de la IGP, Juan Ignacio Méndez, ha explicado que la provincia de Segovia cuenta con alrededor de 110 productores inscritos en la indicación geográfica, con un total regional cercano a 700 ganaderos. En concreto, ha destacado que este tipo de iniciativas "ponen en valor un producto muy arraigado en la comunidad autónoma y ligado al territorio, a los ganaderos y a una forma tradicional de entender la alimentación". El representante de la IGP ha valorado en 11 millones el movimiento económico del lechazo en la región.

El alcalde de Aldeonte, Gerardo Bartolomé, ha agradecido a la Diputación de Segovia la elección de El Olmillo como escenario de la jornada y ha afirmado que para los pueblos pequeños "resulta muy importante que se ponga el foco en sus tradiciones". Bartolomé ha señalado que el lechazo "forma parte de la historia y de la vida de la zona".

El Olmillo es un enclave con una importante tradición vinculada a la ganadería ovina y al consumo de lechazo. La jornada reivindica precisamente esa relación entre el producto y el territorio, y mostrará cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta para promocionar los pequeños municipios, generar actividad económica y acercar visitantes al medio rural.

El programa combinará una propuesta para todos los públicos con juegos autóctonos, actuación musical del grupo segoviano La Bandita, y exhibición del cocinado de chuletillas de lechazo a cargo de vecinos de El Olmillo, en colaboración con la Asociación de Cocineros de Segovia.

El programa culminará con una degustación popular de chuletillas de lechazo de la IGP, acompañadas de productos de kilómetro cero de Alimentos de Segovia. La actividad es gratuita y está abierta tanto a vecinos como a visitantes de otras zonas.