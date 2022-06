Del Olmo pide "romper" el pacto con VTLP para recuperar el soterramiento y Puente repetiría coalición "otros 4 años"

De Santiago-Juárez llama "sinvergüenza" a Herrero (PSOE) tras mencionar el retuit del PP a un mensaje agresivo hacia el alcalde

VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha defendido este martes en el debate sobre el estado de la ciudad en el Pleno municipal el funcionamiento de la coalición de Gobierno entre el PSOE y Toma la Palabra (VTLP) y ha aseverado que repetiría "otros cuatro años", después de que la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, le haya sugerido que "rompa" con la formación de izquierdas pues les atribuye el mayor interés en que no saliera adelante el soterramiento.

El Ayuntamiento vallisoletano ha celebrado Pleno para el debate sobre el estado de la ciudad, con la duración más larga de una sesión de este tipo desde que se desarrollan, con más de cuatro horas de duración, de las que la mayor parte han estado protagonizadas por el alcalde de la ciudad, con una intervención inicial de una hora y diez minutos a las que se han sumado las respuestas a los grupos de la oposición.

Los portavoces disponían de 20 minutos a repartir en dos turnos de intervención, aunque ha habido flexibilidad por parte del alcalde, Óscar Puente, y todos ellos se han ido hasta cerca de la media hora, e incluso Pilar del Olmo ha tenido el uso de la palabra durante 35 minutos.

El debate sobre el estado de la ciudad se ha desarrollado por quinta ocasión desde 2015 --durante el mandato del 'popular' Javier León de la Riva se celebró alguno a petición de la oposición con duración más reducida-- y, de acuerdo con la estructura que se fijó en el reglamento aprobado a finales de 2019, ha sido el más largo de todos.

También, según ha apuntado el regidor vallisoletano, ha sido el último debate de este tipo que se celebra en el actual mandato municipal, pues hay elecciones municipales en mayo de 2019. Y tanto el portavoz de Vox, Javier García Bartolomé, como Pilar del Olmo, han enfatizado que sería "el último" de Óscar Puente como alcalde.

El regidor vallisoletano ha repasado área por área la labor de su equipo de Gobierno desde la llegada de PSOE y VTLP al Ayuntamiento en 2015 y ha subrayado el dato del incremento del valor patrimonial del Ayuntamiento, que se ha "triplicado" al pasar de 436 millones de euros en 2015 a 1.200 millones en 2021.

"NOS MIRAMOS EN EL ESPEJO" DE LOS PAÍSES NÓRDICOS

En este sentido, el alcalde socialista ha querido destacar que en países como Dinamarca y Suecia las empresas del sector público representan un peso en la economía del país mucho más elevado que en España. "Nos miramos en el espejo de esos países con bienestar económico y bienestar social. Ustedes no saben muy bien a dónde miran", ha enfatizado el alcalde, que ha reiterado varias veces la "falta de propuestas" por parte de la oposición.

Mientras tanto, en los grupos de la oposición, Vox ha acusado a los socialistas y VTLP de promover una ciudad en la que "no se pueda vivir"; Ciudadanos ha recalcado la falta de un plan para el futuro; y el PP ha incidido en criticar la falta de ejecución presupuestaria, los proyectos que se anuncian y de los que "nada se sabe" y el "fracaso" de proyectos como el "no soterramiento" o el Urban Green Up.

De hecho, Del Olmo ha llegado a sugerir a Puente que rompa el pacto de Gobierno, ya que la representante 'popular' interpreta que el concejal de VTLP Manuel Saravia es "el único que está en contra" del soterramiento. En tal caso, se ha comprometido a no promover una "moción de censura" contra el alcalde del PSOE.

Puente, que ha mostrado su sorpresa, por que ha apuntado a Pilar del Olmo, que "solo queda un año para las elecciones" y los 'populares' pretenden arrebatarle la Alcaldía, al tiempo que ha defendido que siempre se ha sentido "a gusto" y se siente "muy agradecido" con sus socios de VTLP, con los que ha enfatizado que repetiría "la coalición en los próximos cuatro años" así que ha recalcado a los 'populares' que "abandonen cualquier esperanza" de que este Gobierno se rompa.

El tono del debate ha transcurrido de forma moderada hasta la intervención del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha provocado el enfado del concejal del PP José Antonio de Santiago-Juárez cuando ha recordado la polémica por el 'retuit' en la cuenta del Grupo Popular de un mensaje que invitaba a "tomar" el Ayuntamiento y "acabar" con el alcalde "al estilo Mussolini".

El exconsejero de la Junta ha llamado a Herrero "sinvergüenza" y "mala persona", y mientras el aludido le pedía que retirara lo que él se ha tomado como insulto, el alcalde de Valladolid ha tratado de pedirle que se tranquilizase y a sugerir que las palabras no serían tenidas en cuenta en el acta, aunque el 'popular', que ha aplaudido irónicamente la intervención del concejal socialista, ha apostillado que él quería que constaran, sin intención de retirarlas.

En una intervención posterior, Del Olmo, ha vuelto a responder a Pedro Herrero y al interpretar que había aludido a su labor política y su futuro como candidata del PP, ha acusado a Herrero de emplear "toda" su intervención de hablar sobre la gestión del exalcalde 'popular' Javier León de la Riva y ha afeado que fuera "portavoz sin cartera" en el Ayuntamiento durante cuatro años, algo en lo que le ha comparado con "los de Vox" --en referencia a las críticas al "vicepresidente sin cartera", Juan García-Gallardo--.

Pedro Herrero se ha tomado esas palabras como "traspasar la línea entre la política y lo personal" y ha subrayado que antes de llegar al Ayuntamiento se dedicó a su labor profesional durante 13 años, al tiempo que ha dado por hecho que saldrá del Consistorio "con la cabeza alta" y buscará un empleo.

Han sido muy habituales los pronósticos sobre el supuesto complicado futuro de los miembros de la Corporación, pues también se ha dudado, por parte de los representantes del PSOE, de que Pilar del Olmo sea candidata del PP en 2023, si bien Puente ha considerado que debería serlo para que los ciudadanos valoren "bien o mal" su trabajo.

La exconsejera ha apostillado que mientras Óscar Puente "ha salido de la Ejecutiva federal", ella ha "entrado" en uno de los órganos de dirección del PP de Alberto Núñez Feijoo.

Mientras tanto, tanto Puente como Herrero han aseverado que Vox "ya busca sustituto" a su concejal, Javier García Bartolomé, tras el "ridículo de hace una semana" con la moción sobre los talleres educativos que provocó la dimisión del exgerente del Ecyl.

Entre los muchos proyectos sobre la mesa que tiene el equipo de Gobierno han sido recurrentes las citas a las medidas de movilidad, consideradas por Martín Fernández Antolín (Cs) como "un plan de marketing fallido"; o a las obras de integración del ferrocarril, que según Puente van "a buen ritmo" y mantienen los plazos.

También se ha hablado del Convento de Las Catalinas, pues mientras algunos de los grupos de la oposición advierten de que "no se ha hecho nada", Puente ha recordado que se ha licitado su rehabilitación y María Sánchez ha dado por hecho que en las próximas semanas se aprobará en Junta de Gobierno su Plan Director, que incluirá el Centro de la Cultura del Vino, un espacio para el Archivo Municipal, dotación para personas mayores y una piscina cubierta y centro deportivo.

La Ciudad de la Justicia también ha salido a relucir, pues el portavoz de Vox y Pilar del Olmo han advertido de que "nada se sabe" pese a que hace meses que el alcalde dijo que incluso se podría licitar el proyecto este mismo año.

Puente ha enfatizado que tanto este trámite, como otros muchos relacionados con distintos proyectos, se completarán "antes de las elecciones" de 2023.

A lo que no ha hecho mención ningún edil ha sido a la propuesta lanzada por la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, Margarita García, que ha intervenido en un turno inicial antes del debate, para que el alcalde convoque en septiembre una "Mesa por la convivencia".