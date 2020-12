Del Olmo (PP) advierte de que el Presupuesto del Ayuntamiento se ha diseñado "como si no hubiera pasado nada" en 2020

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha advertido este lunes de que el equipo de Gobierno ha diseñado el "continuista" y "falso" Presupuesto para 2021 "como si no hubiera pasado nada" este año, ya que prevé "los mismos ingresos" por tasas y tributos que otros años.

En una rueda de prensa, la edil del PP ha repasado en profundidad el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2021 que el equipo de Gobierno presentó el pasado miércoles y que cuenta con el apoyo de partida de Ciudadanos, que consensuó determinados aspectos de las cuentas con PSOE y VTLP.

Para la presidenta 'popular' el presupuesto es "bastante falso, continuista" y "no está preparado para la pandemia". De hecho ha subrayado que "está pensado como si no hubiera pasado nada o no fuera a pasar nada", en referencia a la evolución de la pandemia y la previsible "tercera ola", algo que ahora se complica además con la aparición de una variante mutada del COVID-19 en Castilla y León.

Para Del Olmo "es lo que llevan haciendo desde el mes de julio, no toman medidas para afrontar la pandemia", pese a que asegura que el Grupo Municipal Popular le ha propuesto varias acciones en los últimos plenos que el equipo de Gobierno ha rechazado.

Así, la edil considera que el equipo de Óscar Puente "no tiene en cuenta" la pandemia porque por un lado el presupuesto no plantea una reducción del gasto corriente en áreas que no prestan servicios esenciales, algo que, en la situación actual "no tiene un pase".

También ha reprochado que "ni siquiera se consolida la bajada de tasas e impuestos", adoptada este año como consecuencia del estado de alarma, cuando se suprimió la tasa de ocupación de vía pública por terrazas, no se cobró a los feriantes y se bonificó el Impuesto de Bienes Inmuebles a los hoteles.

Por ello, Del Olmo considera que no es cierto que se congelen los impuestos en 2021, como aseguraron los miembros del equipo de Gobierno, sino que se trata de "una subida con respecto a 2020 porque no se producen exenciones".

"El presupuesto no está bien pensado, porque creen que van a seguir recaudando la misma tasa de terrazas, o a los hoteles, cuando muchos de estos negocios van a tener que cerrar", ha incidido Del Olmo, que ha matizado que "ojalá la crisis no sea tan grave".

En opinión d e Pilar del Olmo, "lo ideal" sería un presupuesto "más imaginativo" que aportara soluciones ante las situaciones que atraviesa la población y, sobre todo, para "no perder el empleo", pero para ello considera que se debe "incentivar la economía", algo que considera que las cuentas no hacen.

También ha incidido en que un presupuesto puede ser "la ocasión de oro" para ver qué proyecto de ciudad hay, pero en las cuentas del Ayuntamiento de Valladolid "no hay ninguno, son todo pequeñas cantidades", si bien ha reconocido que las inversiones en conjunto "aumentan mucho".

A ello ha sumado Del Olmo que el Presupuesto de 2021 solo contempla "un millón" para cuestiones de contingencia relacionadas con el COVID-19, cuando en 2020 ha recordado que el Grupo de Trabajo del que formaron parte los grupos del equipo de Gobierno además de PP y Ciudadanos aprobó un 'fondo COVID' de más de 20 millones.

Por otro lado, ha recordado que el equipo de Gobierno "ya no va a poder echar la culpa" a la 'Ley Montoro', ya que este año por primera vez el empleo de fondos procedentes de remanentes no tiene restricciones, de modo que "si se gestiona mal como hasta ahora los únicos culpables van a ser la corporación municipal".

ENDEUDAMIENTO

Lo que crece "de manera importante", como avisa la edil del PP, es el endeudamiento, con la previsión de una línea de crédito de hasta 50 millones de euros en 2021, y un resultado previsto de que a final de ese año el volumen de la deuda haya crecido en más de 30 millones de euros.

Así, aunque ha ironizado con que el alcalde, Óscar Puente, dice que "no entiende" las previsiones de remanentes y déficit, Del Olmo ha recordado que este último apunte estará este año "por encima de los 20 millones de euros", mientras que el propio Presupuesto prevé un déficit en 2021 de otros 24 millones de euros, por lo que ha llegado a la conclusión de que van a "dejar una pella de 50 millones de euros, que alguien va a tener que pagarlo".

En cuanto a la aprobación, la representante del PP ha destacado que las cuentas se han sacan adelante con "excesiva prisa", y ha recordado que en octubre el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, señalaba que no conocían datos sobre los fondos europeos, del Gobierno y de la Junta, pero ahora se ha aprobado inicialmente y en Comisión de Hacienda y todavía esos datos no se conocen.

También ha recalcado que este mismo lunes se ha aprobado "de urgencia" el Techo de Gasto municipal para 2021.

Por otra parte, ha mencionado algunos detalles del Presupuesto, como el caso de Auvasa, a la que ha definido como "una de las joyas de la corona del Plan de Movilidad", pero en cuyas previsiones no se sube el sueldo de los trabajadores y, además "no se contratarán a eventuales y en 2021 va a haber 14 conductores menos".

Por ello, se ha preguntado si "ésta es la apuesta por la movilidad pública sostenible" del Gobierno de Óscar Puente.