Del Olmo ve "de vergüenza" aprobar el PGOU a seis días de las elecciones porque condiciona el futuro de Valladolid

Publicado 20/05/2019 11:26:26 CET

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, ha considerado "de vergüenza" y "una desfachatez" la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) acordada este lunes en un pleno extraordinario celebrado a seis días de las elecciones municipales del 26 de mayo ya que, según ha advertido, se trata de un documento que "condicionará" el futuro de la ciudad en un horizonte a diez años.

"Cuando sea alcaldesa lo voy a revisar", ha asegurado Pilar del Olmo, que ha augurado también que la Junta de Castilla y León "se tomará el tiempo que requiere" revisar un documento de "muchísima importancia" para una ciudad como Valladolid.

Del Olmo ha considerado que sería "suicida" que los técnicos de la Junta revisaran el nuevo PGOU de Valladolid en pocos días por lo que ha insistido en su convencimiento de que dedicarán un "tiempo razonable" para evaluar bien el documento y para ver todo el Plan en su conjunto.

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid no ha dudado al afirmar que no se trata del Plan General de Ordenación Urbana que le gustaría para la ciudad del Pisuerga a la que se condena, en su opinión, a ser del siglo pasado con propuestas de túneles como el de la plaza Rafael Cano que no ve adecuado para una ciudad moderna.

En este punto, ha asegurado que si llega a la Alcaldía de Valladolid paralizará "de manera inmediata" los siguientes túneles y pasarelas proyectados para evitar una ciudad vieja y sin alternativa. "Yo quiero una ciudad moderna y habitables en la que podamos transitar todos", ha reivindicado Del Olmo que ha criticado también las propuestas del candidato socialista, Óscar Puente, de hacer aparcamientos en los colegios públicos que, según ha recordado, no son de propiedad municipal para añadir a renglón seguido que copia las propuestas del PP.