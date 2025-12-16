La On-Red de la Guardia Civil recibe casi 20.000 solicitudes de denuncia en sus primeros cinco meses de vida

Imagen de archivo de la presentación de la On-Red el pasado día 3 de julio, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las dependencias del Incibe, en León capital. - EUROPA PRESS

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (On-Red) de la Guardia Civil ha recibido cerca de 20.000 solicitudes de denuncia desde su puesta en funcionamiento el pasado día 4 de julio, 125 de media al día, lo que supone un volumen tres veces mayor que las presentadas en centros como por ejemplo la Comandancia de Valladolid.

Así lo ha expresado este martes la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha destacado que uno de los retos del siglo XXI es la ciberdelincuencia, una criminalidad que, en Castilla y León, representa el 25 por ciento de la delincuencia y a la que la Guardia Civil hace frente con acciones "pioneras" como la implantación de la denuncia telemática.

Este servicio está ubicado desde principios del pasado mes de julio en la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en León, donde se creó la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, ya convertida en cibercomandancia tras la reciente incorporación de un equipo para una atención más especializada y que está obteniendo "muy buenos resultados".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó el día 3 de julio en la capital leonesa la On-Red, que se puso en funcionamiento al día siguiente con la denuncia telemática de la Guardia Civil para siete procedimientos.

En concreto, se pueden interponer denuncias sobre siete procedimientos de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial: daños, hurtos, pérdida o extravío de documentación, localización de documentación, sustracción de vehículos, sustracción en el interior de un vehículo y cargos fraudulentos con tarjetas bancarias y otros medios de pago electrónico.

Mercedes González se ha pronunciado de este modo en León, donde ha presidido el acto celebrado con motivo de la toma de posesión del general de brigada Miguel Sánchez Guerrero como nuevo jefe de la Zona de Castilla y León, a quien se ha referido como "buen guardia civil desde la cuna" que es "fiel reflejo" de los valores que representa la Guardia Civil, con una "sólida trayectoria" en el Cuerpo que combina operatividad, estrategia y liderazgo.