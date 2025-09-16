Once artistas convertirán el espacio urbano de Valladolid en una galería de arte a través del Ephemera Phestival

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete creadores locales y cuatro invitados desarrollarán 14 intervenciones artísticas en paredes medianeras, cuadros eléctricos o fachadas de Valladolid en una nueva edición del Ephemera Phestival, el programa de intervenciones efímeras y site-specific impulsado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y el proyecto CreArt 3.0.

Desde esta misma semana, los artistas comenzarán a desarrollar proyectos artísticos diseñados para integrar el entorno urbano "como soporte y parte de la propia obra", detalla la Fundación a través de un comunicado.

Los primeros trabajos de esta edición de Ephemera serán los de Celia Gallego, Carolina Medina 'Crayolina' y Juan Cabornero, tres creadores vallisoletanos que plasmarán sus proyectos en cajas de alumbrado público.

En los próximos días también comenzarán los trabajos del ilustrador barcelonés afincado en Londres Gregori Saavedra y los vallisoletanos Ratpitot, Oihan y Laura de la Puente; que realizarán obras efímeras que podrán disfrutarse de forma temporal.

A estos proyectos se sumarán las pinturas murales del vallisoletano Rage, el barcelonés Martí Sawe y el irlandés Aches; así como el arte textil de la lituana Ruta Simutytè, invitada a participar en Ephemera a través del proyecto CreArt.

Todas estas propuestas podrán conocerse con las rutas guiadas que tendrán lugar el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre a partir de las 18.30 horas (comienzo en la plaza del Corrillo, sin inscripción previa).