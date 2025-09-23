Once asociaciones de la industria alimentaria lamentan que la fragmentación de la UE debilite su capacidad negociadora

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Once asociaciones autonómicas de la industria alimentaria, que representan al 62 por ciento del sector, han lamentado que la fragmentación interna de la Unión Europea debilite su capacidad de negociación frente a la avalancha de aranceles de Estados Unidos y China

Estas asociaciones, que operan en nueve comunidades y se han reunido en el I Encuentro Nacional de presidentes de asociaciones y clústeres regionales de la industria alimentaria celebrada en Valladolid, han expresado su inquietud por la elevada incertidumbre que se ha instalado en el comercio internacional como consecuencia del "laberinto arancelario" generado por Estados Unidos, al que se han sumado las políticas proteccionistas por parte de China y la propia UE.

El presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), Santiago Miguel, ha explicado que la reunión, prevista inicialmente para el 29 de abril pero tuvo que suspenderse por el apagón generalizado el día anteerior, les ha permitido "compartir experiencias y analizar algunos de los problemas comunes".

Entre ellos, ha señalado "el laberinto arancelario" en el que se encuentran, "víctimas de decisiones que perjudican el mercado internacional, en un momento en el que la fragmentación interna de la Unión Europea podría estar debilitando su propia capacidad negociadora ante Estados Unidos y China".

Según Santiago Miguel, "es probable que esta política arancelaria haya llegado para quedarse", por lo que es muy urgente "diversificar y abrir nuevos mercados".

En este sentido, se ha referido a la presión regulatoria y el exceso de burocracia, que ha asegurado que llega de todas las administraciones, como uno de los problemas "más graves" a los que se enfrenta la industria alimentaria.

Las once asociaciones han reiterado su preocupación por "el impacto tan negativo de la presión regulatoria y el exceso de burocracia en todo el ámbito de la UE, tanto por el coste que supone como por la dilación de los trámites, cuyas consecuencias son el alto coste y la merma de la capacidad competitiva de las empresas".

En opinión de los presidentes de las asociaciones de la industria alimentaria, ha agregado Santiago Miguel, la UE está dando ahora "pasos positivos", aunque aún "queda mucho camino que recorrer" y ha recordado que en 2024 se publicaron en España una media de 3,4 normas reguladoras diarias y un tercio de las mismas emanaron de la UE.