Onda Cero Castilla y León emite sus programas desde la "calle" con motivo del 35 aniversario de la cadena

El periodista Raúl Rodríguez, junto al historiador Enrique Berzal, durante la emisión del programa 'Más de uno Valladolid'. - ONDA CERO CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Onda Cero Castilla y León ha emitido este miércoles, 19 de noviembre, sus programas locales de 'Más de uno' desde la "calle" con motivo de la celebración del 35 aniversario de la cadena de emisoras de Atresmedia.

Según han destacado fuentes de Onda Cero Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, con esta acción, Onda Cero refuerza una vez más su compromiso con la cercanía, una de las señas de identidad de la cadena, "que desde su nacimiento se ha mantenido conectada a la sociedad".

Este miércoles 19 de noviembre, los programas 'Más de uno' en las emisoras locales, con todos sus conductores y colaboradores al frente, acercan la actualidad desde donde sucede.

'Más de Uno Ávila', con Mayte Rodríguez, ha elegido Candeleda para salir del estudio y hacer el programa en esa localidad del sur de la provincia.

Onda Cero Burgos celebra este aniversario con un "viaje" desde la actual sede de la emisora en la capital, desde donde emite hace 20 años, el edificio Promecal, hasta la que fue la primera ubicación de la emisora, en la calle Vitoria, 29. Además, se han tomado un café en directo con la que fue directora de esta emisora durante más de 10 años y ha estado vinculada a la casa desde su inicio, Carmen Martorell.

En León, Javier Chamorro se ha llevado el 'Más de Uno León' hasta el Museo Diocesano y de la Semana Santa, donde ha hecho un repaso a los inicios de la emisora con sus primeros profesionales, para recordar también la evolución del medio en la capital leonesa.

Julio César Izquierdo ha realizado 'Más de Uno Palencia' desde uno de los grupos agrícolas más importantes de la provincia, Agro Tecnipec. Al igual que Onda Cero, este grupo también comenzó su trayectoria hace 35 años y ambos han seguido una línea paralela.

Onda Cero Salamanca ha querido comprobar "el binomio radio y vehículo" y Pilar Díaz se ha realizado desde las instalaciones del Grupo ADARSA.

En Segovia, Álvaro Gómez, al frente de 'Más de Uno Segovia', ha festejado los 35 años de la cadena desde el establecimiento Olphactory, en la Plaza de San Martín, con un programa en el que se ha contado con los recuerdos del cronista oficial de Segovia, José Antonio Ruiz, el presidente de la Asociación de Periodistas, Miguel Ángel López, el cineasta Eliseo de Pablos o el campeón del Tour de Francia de 1988, Pedro Delgado para reflexionar sobre cómo ha cambiado la ciudad y la provincia.

'Más de Uno Soria', con Víctor Manuel García e Iván Juárez como reportero de calle, se ha realizado desde un set instalado en el centro de la ciudad, en la calle El Collado, junto al Casino Amistad Numancia.

En Valladolid, Raúl Rodríguez se ha subido a un Renault Clío, coche que se empezó a fabricar hace 35 años en la factoría vallisoletana, para recorrer las calles de la ciudad con una edición especial de 'Más de Uno Valladolid' que ha mezclado la historia de la emisora con la evolución de la sociedad, junto con anécdotas de los primeros profesionales de Onda Cero Valladolid (Marisol Calleja, Eva Gómez, Teresa Zurro, José Ángel Sánchez y Dori Zúñiga), con el recuerdo del fallecido Vicente Ballester, que condujo el magazine de la emisora durante años, y los relatos del historiador Enrique Berzal, y el periodista Emilio de la Fuente.

Y Onda Cero Zamora también ha querido celebrar estos 35 años con los oyentes, con un repaso de las voces más ligadas a la cadena en sus inicios y testimonios de oyentes.

Además, en 'Castilla y León en la Onda', con Alberto de Jesús y Paula Canal, se ha hecho un amplio resumen de toda la programación especial que se ha realizado en las diferentes emisoras locales de la emisora en la Comunidad

El espacio que ha contado con la felicitación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que también se ha sumado a la celebración de la emisora.