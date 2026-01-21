OPAs de CyL valoran la decisión del PE de llevar el acuerdo UE-Mercosur al TJUE por ser perjudicial para el sector

VALLADOLID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias con representación en Castilla y León --Asaja, UPA, COAG y UCCL-- han valorado la decisión del Parlamento Europeo de llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el acuerdo entre la UE y Mercosur al considerar que este pacto comercial supone un "grave impacto económico, productivo y territorial" al que suman "dudas jurídicas y políticas de fondo".

Las OPAs han defendido que el hecho de que el Parlamento Europeo haya aprobado este miércoles someter el acuerdo sobre Mercosur a control jurídico mediante un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es "una pequeña victoria" y un "paso fundamental" para avanzar en el análisis del pacto "desleal" firmado el pasado sábado, 17 de enero, por la UE "con países sin estándares equivalentes", en referencia a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Así, Asaja CyL, que ya avanzó que los agricultores y ganaderos europeos no iban a tirar la toalla en la lucha contra este acuerdo, confía en el que la votación de hoy por parte del Parlamento Europeo sirva para frenar la ratificación de un pacto comercil "claramente desequilibrado y perjudicial para los agricultores y ganaderos" que, según insiste, pone en riesgo la viabilidad de miles de muchas explotaciones.

Para la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) la decisión del Parlamento Europeo "es un paso importante" en el objetivo de frenar el tratado comercial y que sea "el primer paso para corregir un proceso que no respetaba los procedimientos internos".

No obstante, UCCL ha aclarado que se mantiene el calendario de protestas desde el convencimiento de que "la movilización funciona", por lo que ha asegurado que las organizaciones agrarias continuarán con sus medidas de presión previstas para la semana del 26 y al 30 de enero, aunque la mayoría de las concentraciones serán el jueves 29.

En el mismo sentido, los responsables de COAG, que en Castilla y León ha unido sus fuerzas con UPA a través de la Alianza, han celebrado que la Eurocámara haya votado a favor de enviar al acuerdo al TSJE, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto UE-Mercosur firmado el sábado en Paraguay, y se han ratificado en la necesidad de que agricultores y ganaderos se manifiesten en las calles en las próximas semanas con contra del acuerdo comercial que supone "una puntilla más para el sector", en palabras de Rivera.

De hecho, este mismo miércoles se han celebrado distintas convocatorias de prensa en varias provincias de Castilla y León para anunciar las tractoradas que recorrerán las calles de las capitales de provincia el próximo 29 de enero con las que el sector de la Comunidad se une a la protesta general en toda España.

A modo de ejemplo, en Valladolid la tractorada está secundada por Asaja, UPA, COAG, UCCL y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) bajo el hashtag 'Por la unidad del campo' y el lema 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego'.

Otras de las reivindicaciones del sector de Castilla y León de cara a las tractoradas de la próxima semana presentadas este miércoles en Zamora, por los dirigentes autonómicos de COAG, Lorenzo Rivera, y UPA, Aurelio González, entre otros pasan por unos precios justos para las producciones agrarias que permitan rentabilizar la actividad; una PAC fuerte y con dotación presupuestaria suficiente que no recorte los actuales fondos; simplificación normativa; medidas contra la crisis de precios sufrida por el cereal en las últimas tres campañas y control de la fauna.

ACUERDO JUNTA-OPAS

Hay que recordar que hace justo una semana, el pasado miércoles 14 de enero, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, alcanzó un acuerdo unánime con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León para condicionar el apoyo al acuerdo UE-Mercosur a que garantice "una reciprocidad real y efectiva" de los requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones con control y trazabilidad.

"Sólo apoyaremos el acuerdo si garantizamos el principio de reciprocidad real y efectiva garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones con un control riguroso de la trazabilidad", apostilló entonces González Corral, partidaria de que la posición española defienda la citada reciprocidad y las cláusulas de salvaguarda, dos aspectos "imprescindible" para apoyar el acuerdo.

Por su parte, el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, recordó que el acuerdo con Mercosur ha sido puesto sobre la mesa "por el Partido Popular Europeo, que es quien gobierna en Europa", al tiempo que aseguró que es "contrario a los intereses de los agricultores".