Opas piden a industrias prolongar 15 días el periodo de negociación, recoger la leche y retroactividad del precio final

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo, interviene con un megáfono durante una concentración para reclamar un precio justo de la leche. - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, en unidad de acción, han solicitado a las industrias lácteas que operan en la Comunidad, y en particular a las que son "más relevantes o señeras por marca o por volumen de negocio", que prorroguen 15 días, al menos hasta mediados de abril, las negociaciones para los acuerdos de los contratos lácteos que vencen ahora el 31 de marzo, recoger la leche mientras se siga negociando, y que el precio finalmente pactado tenga retroactividad desde el 1 de abril.

La negociación, señalan a través de un comunicado remitido a Europa Press, está siendo "muy precipitada", ya que las empresas, a su juicio, han esperado "a los últimos días" para hacer sus ofertas, al margen de que con carácter general "las están haciendo verbales y no por escrito". "Unas ofertas que vienen a representar bajadas de precio del orden del 14 por ciento sobre un precio de referencia actual de 52 céntimos de euro el litro", han lamentado.

Las OPA han denunciando que con este proceder, y como la leche un producto perecedero, las empresas juegan "con ventaja" en la negociación y pueden imponer "todas y cada una de sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada". "Dejar de recogerles leche el día 1 de abril, a quienes no tengan todavía suscritos los contratos, se entendería como un chantaje, y convertiría a la Ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial", añaden.

Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han pedido prolongar el periodo de negociación, que las industrias hagan sus ofertas por escrito, que se recoja toda la leche mientras se siga negociando, y que el precio finalmente pactado tenga retroactividad desde el 1 de abril.

"Ante la magnitud del problema que se presenta, con caídas de precios de hasta el 14 por ciento, las Organizaciones Profesionales exigen a las administraciones públicas, Estado y Junta, que, se ofrezcan a mediar entre las partes, para que vigilen que se cumplen las normas en vigor, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria y que no hay pactos de precios entre los principales operadores", añade el comunicado.

Las organizaciones esperan de las industrias lácteas y de la gran distribución que actúen "con amplitud de miras" y anteponer "la viabilidad del sector, a medio y largo plazo, frente a medidas cortoplacistas, como es la de hundir los precios en un momento de excedentes puntuales en varios países productores de leche de la Unión Europea".