Las OPAs de Valladolid se unen a las tractoradas del 29 de enero con una protesta en contra del acuerdo con Mercosur

Cartel difundido por las OPAs para convocar la tractorada del jueves 29 de enero en Valladolid - ASAJA

VALLADOLID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias de Valladolid se sumarán en unidad de acción a las tractoradas previstas el próximo jueves 29 de enero a nivel nacional como mecanismo de protesta contra el acuerdo UE-Mercosur.

"El 29 de enero todo el sector de Valladolid se moviliza y se une a la protesta general en toda España", han anunciado los convocantes a través de las redes sociales desde el convencimiento de que las tractoradas organizadas el jueves día 29 pueden parar todavía el acuerdo comercial con los países miembros de Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La tractorada de Valladolid está secundada por Asaja, UPA, COAG, UCCL y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) bajo el hashtag 'Por la unidad del campo' y el lema 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego'.

La salida de los tractores tendrá lugar a las 10.00 horas desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla y también se ha previsto una salida a pie a las 11.00 horas desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.