Las OPAs de Valladolid se unen a las tractoradas del 29 de enero con una protesta en contra del acuerdo con Mercosur

Publicado: miércoles, 21 enero 2026 10:38
VALLADOLID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias de Valladolid se sumarán en unidad de acción a las tractoradas previstas el próximo jueves 29 de enero a nivel nacional como mecanismo de protesta contra el acuerdo UE-Mercosur.

"El 29 de enero todo el sector de Valladolid se moviliza y se une a la protesta general en toda España", han anunciado los convocantes a través de las redes sociales desde el convencimiento de que las tractoradas organizadas el jueves día 29 pueden parar todavía el acuerdo comercial con los países miembros de Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La tractorada de Valladolid está secundada por Asaja, UPA, COAG, UCCL y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) bajo el hashtag 'Por la unidad del campo' y el lema 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego'.

La salida de los tractores tendrá lugar a las 10.00 horas desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla y también se ha previsto una salida a pie a las 11.00 horas desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

