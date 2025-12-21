Operarios de la Diputación de Ávila retiran nieve de las carreteras para garantizar la movilidad

Operarios de la Diputación de Ávila retirar nieve de las carreteras para garantizar la movilidad - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 operarios del servicio de vialidad invernal de la Diputación de Ávila trabajan este domingo en la retirada de nieve para garantizar la movilidad en la red de carreteras que gestiona la institución provincial.

"La nieve ha caído de forma generalizada en la provincia, con especial incidencia a partir de 1.100 metros de altitud, así que, tras los tratamientos preventivos realizados ayer, ahora se trata de retirar la nieve que persiste en el asfalto y el hielo que puede aparecer con las bajas temperaturas que se registran", ha informado al respecto el diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez, en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, el diputado ha pedido "máxima precaución" a los conductores y "evitar desplazamientos en la medida de lo posible", si bien el aviso por nevadas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Sistema Central de Ávila se desactivará a las 18.00 horas.

Por zonas, ha indicado que en la II, que incluye el centro, Piedrahíta-Barco-Gredos y Valle del Tiétar, la incidencia mayor se ha dado a partir de los 1.100 metros, en especial en carreteras de la Sierra de Gredos. Ahí trabajan siete quitanieves y 16 operarios que llevan esparcidas 16 toneladas de fundentes sobre unos 150 kilómetros de treinta carreteras.

"En cotas superiores a 1.400 metros se han registrado espesores de hasta 15 centímetros, pero la situación evoluciona favorablemente y se espera la normalización de la circulación a lo largo del día", ha añadido al respecto.

En cuanto a la Zona I, que afecta a Sierra de Ávila y La Moraña, ha apuntado que ha nevado de forma generalizada en toda la red, por lo que desde primera hora trabajan cuatro quitanieves y diez operarios en 40 carreteras.

Las zonas que han registrado mayor cantidad de nieve, por encima de los cinco centímetros, han sido los puertos. En La Moraña hay nieve en los márgenes de las vías, pero las calzadas están limpias con temperaturas entre los 1 y 3 grados centígrados.