ZAMORA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo encargado del fuego de Porto de Sanabria (Zamora) espera una evolución favorable durante las próximas horas salvo que el viento vuelva a alterar los planes iniciales, como ha sucedido en los dos últimos días.

En la noche y la mañana el incendio ha avanzado "muy poco" en dirección sur y este, hacia las localidades próximas al Lago de Sanabria. "Estaba previsto hacer un cortafuego y no fue necesario", apuntan las mismas fuentes, y se ha atacado el incendio "con maquinaria pesada y cuadrilla terrestres".

En Sanabria se están registrando algunas reproducciones en el entorno de Pías, que están requiriendo que se envíen medios a aquella zona, y en Castromil hay menor actividad pero se está atento a posibles reproducciones.

En los incendios de Molezuelas y Mahíde el operativo está atento a reproducciones y los agricultores, ganaderos y ayuntamientos están refrescando la zona.