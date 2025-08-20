El operativo encargado del fuego de Porto de Sanabria (Zamora) espera una evolución favorable durante las próximas horas

Un bombero forestal observa evolución del fuego en Porto.
Un bombero forestal observa evolución del fuego en Porto. - Emilio Fraile - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 20 agosto 2025 12:40
@epcastillayleon

ZAMORA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo encargado del fuego de Porto de Sanabria (Zamora) espera una evolución favorable durante las próximas horas salvo que el viento vuelva a alterar los planes iniciales, como ha sucedido en los dos últimos días.

En la noche y la mañana el incendio ha avanzado "muy poco" en dirección sur y este, hacia las localidades próximas al Lago de Sanabria. "Estaba previsto hacer un cortafuego y no fue necesario", apuntan las mismas fuentes, y se ha atacado el incendio "con maquinaria pesada y cuadrilla terrestres".

En Sanabria se están registrando algunas reproducciones en el entorno de Pías, que están requiriendo que se envíen medios a aquella zona, y en Castromil hay menor actividad pero se está atento a posibles reproducciones.

En los incendios de Molezuelas y Mahíde el operativo está atento a reproducciones y los agricultores, ganaderos y ayuntamientos están refrescando la zona.

Contador