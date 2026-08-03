El operativo del incendio de Fermoselle refresca puntos calientes, consolida la defensa y prevé una noche favorable

Casa quemada por un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Fornillos de Fermoselle, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

FERMOSELLE (ZAMORA), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de extinción del incendio forestal originado en Fermoselle (Zamora) ha centrado su trabajo de este lunes en refrescar puntos calientes y consolidar las líneas de defensa, tras lo que prevé una noche con condiciones meteorológicas "más favorables".

Así lo ha expresado el director técnico de extinción, Manuel Rodríguez, quien ha asegurado que la jornada ha sido "tranquila" en la mayor parte del perímetro afectado por este fuego que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.

Rodríguez ha explicado que durante este lunes se ha trabajado principalmente en los dos puntos que presentaban "un mayor peligro de reactivación y que por las características del terreno dificultan mucho la intervención desde tierra".

Así, las labores se han llevado a cabo con medios aéreos para "refrescar puntos calientes" que, dadas las condiciones de temperatura y fuerte viento, "podían dar lugar a la reactivación del incendio".

Por otra parte, desde tierra se han realizado labores de vigilancia y de consolidación de las líneas de defensa construidas en días anteriores frente al fuego.

Para la noche se espera que las condiciones meteorológicas sean "más favorables", con bajada de temperaturas y aumento de la humedad relativa, por lo que los trabajos se centrarán principalmente en la "vigilancia activa" de las zonas más peligrosas, ha aseverado.