El operativo sujeta Fermoselle (Zamora) con un perímetro estabilizado pero el viento complica Veguellina (León)

Terrenos quemados en el tramo entre Muga de Sayago y Formariz. - PALOMA V. ESCARPA

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dispositivos que luchan contra los incendios en Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León) han sido capaces de sujetar su avance y el asedio a localidades, lo que ha permitido que la mayoría de los evacuados hayan vuelto en la jornada de este viernes a sus hogares, aunque una reproducción registrada a última hora por el viento en Veguellina ha provocado que las llamas sobrepasaran un cortafuegos y avanzaran con rapidez en dirección a la localidad de Moreda.

De esta manera, el operativo ha decidido mantener el índice de gravedad 2 en Veguellina y la evacuación preventiva de Moreda, Prado de la Somoza y San Pedro de Olleros.

Según ha explicado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, la evolución del incendio había sido favorable durante gran parte de la jornada y el resto de la superficie afectada se encontraba en una situación "favorable". Sin embargo, la reproducción registrada en la cabeza del incendio ha modificado el escenario operativo.

En estos momentos, el operativo de lucha contra incendios centra sus esfuerzos en frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego alcance la población de Moreda, mientras continúa el dispositivo desplegado para controlar la reproducción registrada durante la tarde.

En lo que respecta a Fermoselle, la Junta ha dado por estabilizado el perímetro del incendio, que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, aunque ha advertido de que aún será necesario mantener una vigilancia especial en algunas zonas, una situación que ha permitido autorizar el regreso de los vecinos de Mámoles y Pinilla de Fermoselle, las únicas localidades que permanecían evacuadas por el fuego.

Así, se ha puesto fin a la evacuación de los últimos dos pueblos de los catorce de la comarca del Sayago a los que las llamas habían puesto en jaque.

La evolución ha sido positiva durante toda la jornada el enjaular el fuego contra el cañón. Eso sí, más difícil será su extinción total al encontrarse 'enriscado' en zonas de muy difícil acceso en el balcón del Duero.

Esta tarde, los trabajos se han centrado en estabilizar el perímetro del incendio y controlar los pequeños focos de reactivación detectados dentro del área afectada, mientras el fuego se mantiene estable.

De cara a la noche, el operativo continuará con tareas de localización y extinción de puntos calientes, así como con la vigilancia del perímetro para evitar posibles reactivaciones del incendio, declarado el pasado miércoles y que permanece en nivel IGR 2.

En Veguellina, las labores de extinción han favorecido la situación en el flanco este, lo que ha motivado el realojo de los vecinos de San Martín de Moreda y el Valle de Finolledo.

Según ha informado la delegación territorial de la Junta en León, se mantienen evacuadas "por prudencia" las localidades de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Paradiña.

En estas horas los medios de extinción concentrarán buena parte de sus esfuerzos en el flanco norte del incendio, donde continúan los trabajos para estabilizar el perímetro ante el avance de la llama y la previsión de vientos.

Actualmente están desplegados cuatro técnicos, ocho agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, ocho autobomba, tres bulldozer, cinco ELIF / BRIF y dos medios aéreos, según la plataforma Inforcyl.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) también trabajan en la zona, donde han realizado labores de ataque directo a las llamas durante la noche.

Por último, y dentro de los grandes incendios --IGR 2--, en Burgohondo se ha mantenido la vigilancia con labores para afianzar el perímetro de seguridad y eliminar puntos calientes y reproducciones como las que se han producido hoy en el Valle del Tiétar.

CORTE A-6

En cuanto al resto de incendios, la Junta ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el declarado en la localidad leonesa de San Tirso que obligó a cortar temporalmente la circulación en la A-6, en sentido A Coruña, a su paso por Vega de Valcarce. Una situación que se ha solucionado sobre las 18.00 horas con un bypass entre los puntos kilométricos 422 y 428.

Valdelaloba mantiene también su nivel 1 con todos sus vecinos realojados después de alcanzar el IGR 2 en la noche del pasado miércoles.

Sobre las 20.00 horas, el bypass instalado en la A-6 a la altura de Vega de Valcarce (León) tras ser restringida la circulación a causa de las labores de extinción del incendio forestal de San Tirso ha sido retirado y se han abierto varios carriles.

De esta forma, la circulación se ha reanudado en un carril sentido A Coruña y en dos de los tres carriles existentes en sentido Madrid.

En base a todos estos datos, la Comunidad concluye la jornada del viernes con tres incendios en gravedad 2 en Burgohondo (Ávila), Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León), seis activos --la mayoría de ellos en la provincia de León-- y otros cuatro estabilizados, los de las localidades leonesas de Murias de Pongos, Quintela, Caboalles de Arriba y San Cipriano.

ACCIÓN HUMANA

Por último, la Junta ha achacado a la responsabilidad humana el 64,7 por ciento de los últimos 25 incendios de los últimos días, de los que ocho siguen activos.

A través de sus canales de difusión, el departamento autonómico explica que de esos 25 fuegos, ocho siguen activos, cinco alcanzaron un Índice de Gravedad 2 y dos el nivel 1.

De los 17 extinguidos, atribuye ocho focos a negligencias humanas o prendidos de forma accidental; tres, fueron intencionado y seis están en investigación.

Datos que utiliza el Ejecutivo autonómico para lanzar en redes la siguiente pregunta: "¿cuándo vamos a aprender?".