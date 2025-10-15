La oposición en el Ayuntamiento de Segovia tumba de nuevo la propuesta de ordenanzas fiscales para 2026

SEGOVIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos municipales de la oposición en Segovia, Ciudadanos, Segovia en Marcha, VOX, Izquierda Unida y PSOE, han repetido su rechazo a la propuesta del equipo de gobierno 'popular' sobre las ordenanzas fiscales para el año 2026, que han recibido 13 votos en contra frente a los 11 a favor de la bancada popular.

Se da la circunstacia de que en el pleno, el grupo municipal 'popular' ha contado con un edil menos, tras la renuncia de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, que ha anunciado su decisión minutos antes del inicio del pleno.

La sesión debía comenzar a las 09.00 horas con un único punto en el orden del día: la propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2026, que ya había sido llevada al pleno ordinario de septiembre, hace dos semanas, y recibió el voto contrario de los 13 concejales de la oposición, por lo que fue rechazada.

Ahora, tras modificaciones que el alcalde José Mazarías anunció que se habían producido en el documento original al que se habría añadido "la mayor parte de propuestas de los demás grupos", la propuesta ha llegado a la mesa del pleno para su votación, pero ha conseguido el mismo rechazo que en su primera votación en septiembre.

Para la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, "este es un pleno que no debía haberse convocado" y ha asegurado que Mazarías, en su reflexión final tras la votación en contra a su propuesta, "ha roto puentes, ha destruído la poca sintonía que pudiera haber y ha perdido una gran oportunidad de tender la mano para grandes consensos para la ciudad". Para Otero, el voto del 26 de septiembre ya era claro y mostraba que "no había diálogo ni trato adecuado con los demás grupos municipales".

Para la portavoz socialista, Clara Martín, con la noticia de dimisión de la concejal de Hacienda y la situación en minoría respecto a la propuesta de ordenanzas fiscales, el pleno era "un punto de inflexíón y momento de aprender sobre los errores de los dos años previos, de falta de diálogo, de falta de querer llegar a acuerdos y de querer que se compre su discurso, cuando es malo para Segovia".

En términos similares se ha expresado el portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, que ha asegurado que el rechazo a las ordenanzas fiscales "no es un problema de bloqueo de la oposición, sino un problema del Partido Popular, un culebrón en el que José Mazarías ni siquiera logra ponerse de acuerdo con sus socios potenciales: Ciudadanos y VOX". Según San Juan, su voto en contra lo provoca una situación en la que el equipo de gobierno "ha subido los impuestos cuatro pisos, y ahora los baja un escalón".

Precisamente, ha sido la portavoz de VOX, Esther Núñez, quien ha mencionado "líneas rojas que habían marcado para dar su voto favorable", pero una exigencia que planteó al Partido Popular fue la de proponer cada ordenanza punto por punto "para aprobar cada una de forma individual, en lugar de una propuesta conjunta, que esta formación no puede aceptar". Dentro de la propuesta global, Núñez ha mencionado la bonificación a coches eléctricos en la Zona de Bajas Emisiones, a la que su partido se opone "al estar en contra de una ordenanza ideológica, que obedece a la Agenda 2030, que VOX rechaza".

Para el concejal de Izquierda Unida, Ángel Galindo, "el pleno he reflejado la incapacidad de gobernar del Partido Popular", y desde dicha formación seguirán denunciando "una situación de gravedad por parte de un gobierno municipal en minoría, que no sabe llegar a acuerdos". El portavoz de Izquier Unida se ha preguntado que "si la propuesta de ordenanzas fiscales es tan buena, ¿por qué no recibe la aprobación de ningún otro grupo político?".Galindo ha añadido el dato de incremento del 50 por ciento de la tasa de basuras en 2025, respecto al 2023, que ahora sufriría una mínima reducción, mucho más baja que la subida anterior.

Por su partel el protavoz 'popular', José Luis Horcajo, ha insistido en el pleno en que esta propuesta significaba "una bajada de impuestos para mejorar la vida de los segovianos". Horcajo ha recordado que, según la propuesta que han traído al pleno extraordinario, tiene una estimación de que las nuevas ordenanzas hubieran supuesto una reducción media de 50 euros por vecino, "la bajada fiscal municipal más importante en los últimos años".

Sobre las críticas de la oposición al aumento del IBI, el portavoz y concejal de Obras y Servicios ha recordado que en 20 años no se había hecho ninguna revisión catastral y que se encontraron esa situación al llegar al gobierno municipal en 2023.

Para finalizar el pleno, una vez que se ha producido la votación, de 13 votos en contra, de la oposición, y 11 a favor (por la ausencia del 12º concejal popular, tras la renuncia de Serrano), el alcalde, José Mazarías, ha asegurado que "del pleno de septiembre al extraordinario de octubre ha habido cambios importantes", que se ha dialogado, se ha incluido en la nueva propuesta gran parte de las propuestas de los demás grupos, pero que el resultado de la votación provoca que "Segovia no tenga bajada de impuestos, con una ordenanza que era buena para la ciudad".